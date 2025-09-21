Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval letošní šestou pole position a 46. v kariéře. Na městském okruhu v Baku vyhrál kvalifikaci poprvé. Při závěrečném pokusu uspěl i navzdory mrholení. Rodák z Hasseltu zaútočí na 67. vítězství v kariéře a druhé za sebou. Před dvěma týdny triumfoval v Itálii.
ONLINE: Velká cena Ázerbájdžánu F1
Sledujeme v podrobném textovém přenosu.
Kvalifikace finišovala za drobného mrholení a kromě jezdců z McLarenu nevyšla také pilotům Ferrari. Do zdi narazil v poslední části kvalifikace také Monačan Charles Leclerc, který nevyužil šanci vybojovat v Baku pátou pole position za sebou. Druhý jezdec italského týmu Lewis Hamilton se mezi nejlepší desítku neprobojoval a obsadil 12. místo.
Vedle Piastriho a Leclerca způsobili vyvěšení červených vlajek také Brit Oliver Bearman, Francouz Pierre Gasly, Němec Nico Hülkenberg a Alexander Albon z Thajska. Kvalifikace trvala bezmála dvě hodiny.