F1 ONLINE: Po kvalifikaci vede Verstappen, mclareny v Ázerbájdžánu útočí zezadu

Autor:
Sledujeme online   12:40
Nejdelší kvalifikace sezony formule 1 byla celkem šestkrát zastavena, jedna havárie stíhala druhou. Boural i lídr šampionátu Oscar Piastri. Ale nedařilo se ani druhému v pořadí Lando Norrisovi. Na kluzké a nevyzpytatelné dráze triumfoval Max Verstappen, bude se radovat i v neděli? Sledujte od 13:00 v podrobné online reportáži.
Max Verstappen na okruhu v Baku.;

Max Verstappen na okruhu v Baku.; | foto: Reuters

Charles Leclerc v Baku po havárii opouští formuli.
Charles Leclerc v Baku po havárii opouští formuli.
Oscar Piastri během kvalifikace v Baku.
Liam Lawson během kvalifikace na Velkou cenu Ázerbajdžánu.
27 fotografií

Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval letošní šestou pole position a 46. v kariéře. Na městském okruhu v Baku vyhrál kvalifikaci poprvé. Při závěrečném pokusu uspěl i navzdory mrholení. Rodák z Hasseltu zaútočí na 67. vítězství v kariéře a druhé za sebou. Před dvěma týdny triumfoval v Itálii.

ONLINE: Velká cena Ázerbájdžánu F1

Sledujeme v podrobném textovém přenosu.

Kvalifikace finišovala za drobného mrholení a kromě jezdců z McLarenu nevyšla také pilotům Ferrari. Do zdi narazil v poslední části kvalifikace také Monačan Charles Leclerc, který nevyužil šanci vybojovat v Baku pátou pole position za sebou. Druhý jezdec italského týmu Lewis Hamilton se mezi nejlepší desítku neprobojoval a obsadil 12. místo.

Vedle Piastriho a Leclerca způsobili vyvěšení červených vlajek také Brit Oliver Bearman, Francouz Pierre Gasly, Němec Nico Hülkenberg a Alexander Albon z Thajska. Kvalifikace trvala bezmála dvě hodiny.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jatčenková vs. KnutsonováTenis - Finále - 21. 9. 2025:Jatčenková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 3:0
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Lazio vs. AS ŘímFotbal - 4. kolo - 21. 9. 2025:Lazio vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 2.60
  • 3.10
Dukla vs. BohemiansFotbal - 9. kolo - 21. 9. 2025:Dukla vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 3.30
  • 2.50
Sunderland vs. Aston VillaFotbal - 5. kolo - 21. 9. 2025:Sunderland vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
21. 9. 15:00
  • 3.60
  • 3.36
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

ONLINE: Dukla - Bohemians, pražský souboj, týmy v tabulce dělí tři body

Sledujeme online

Souboj dvou pražských týmů odstartuje nedělní program 9. kola fotbalové Chance Ligy. Dukla hostí od 13 hodin Bohemians, na něž v tabulce ztrácí tři body. Zápas můžete sledovat v podrobné online...

21. září 2025  12:50

Atletika ONLINE: Mistrovství světa vrcholí, výškařka Hrubá skončila dvanáctá

Sledujeme online

Atletické mistrovství světa v Tokiu vrcholí, na programu jsou poslední disciplíny. Desetibojaře, mezi kterými jsou i dva Češi Vilém Stráský a Ondřej Kopecký, čeká po oštěpu běh na 1500 metrů. O...

21. září 2025  10:30,  aktualizováno  12:48

Vítězství, ale bez rekordu. Keňský vytrvalec Sawe ovládl Berlínský maraton

Keňský vytrvalec Sabastian Sawe suverénně vyhrál Berlínský maraton a uspěl i při svém třetím startu na této trati. V teplém počasí mu ale v německé metropoli nevyšel útok na světový ani traťový...

21. září 2025  12:43

F1 ONLINE: Po kvalifikaci vede Verstappen, mclareny v Ázerbájdžánu útočí zezadu

Sledujeme online

Nejdelší kvalifikace sezony formule 1 byla celkem šestkrát zastavena, jedna havárie stíhala druhou. Boural i lídr šampionátu Oscar Piastri. Ale nedařilo se ani druhému v pořadí Lando Norrisovi. Na...

21. září 2025  12:40

Fotbalisté Opavy jsou po remíze s béčkem Slavie stále bez porážky ve druhé lize

Fotbalisté Opavy remizovali v 10. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 1:1. Slezané se posunuli na třetí místo a jako jediní udrželi neporazitelnost ve druholigové sezoně. Rezerva Slavie je...

21. září 2025  12:19

Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

Čtyři hodiny cesty, devět minut zápasu. Házenkáři Frýdku-Místku se v Lovosicích ani pořádně nezahřáli a už zase jeli domů. Chvíli po startu sobotního extraligového utkání začala na palubovku kapat...

21. září 2025  12:08

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako...

21. září 2025

MS ve volejbale mužů 2025: program osmifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa ukazují výborně. Z velmi těžké základní skupiny překvapivě postoupili do osmifinále! Turnaj se koná na...

21. září 2025  11:43

Italové jsou ve čtvrtfinále MS volejbalistů, úřadující šampioni porazili Argentinu

Obhájci titulu Italové postoupili na mistrovství světa volejbalistů na Filipínách do čtvrtfinále a dál drží naději na zisk pátého zlata v historii. Svěřenci trenéra Ferdinanda De Giorgiho v...

21. září 2025  11:38

Staněk opět bez bodů. V hlavním závodě F2 v Baku obsadil třináctou pozici

Český závodník Roman Staněk dojel třináctý v hlavním závodě formule 2 v Baku a potřetí za sebou nebodoval. Jednadvacetiletého jezdce týmu Invicta v neděli dělilo od bodované desítky více než pět...

21. září 2025  11:21

Šampionky zpět na vrcholu. Krejčíková se Siniakovou ovládly debl v Soulu

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly čtyřhru na turnaji v Soulu a získaly 18. společný titul. Ve finále v neděli porazily australsko-americkou dvojici Maya Jointová, Caty...

21. září 2025  9:39,  aktualizováno  10:07

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

Fanoušci fotbalového Liberce mají před sebou už třetí třaskavý prvoligový hit během pěti týdnů. Po Spartě a Plzni dorazí v rychlém sledu na stadion U Nisy další tým z elitní české trojky – pražská...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.