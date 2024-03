Verstappen v Austrálii zaútočí na desátý triumf za sebou, Red Bull na třetí double

Obhájce titulu a lídr pořadí Max Verstappen se pokusí desátým vítězstvím za sebou vyrovnat loňskou rekordní sérii a s týmovým kolegou Sergiem Pérezem zaútočí na třetí double v sezoně. Překazit se jim to pokusí například Ferrari, do jehož kokpitu se po operaci slepého střeva plánuje vrátit Španěl Carlos Sainz.

Šestadvacetiletý Verstappen ovládl oba úvodní závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Nejrychlejší tam byl i v kvalifikacích. V Austrálii obhajuje loňské vítězství. Druhý tehdy dojel po chaotickém závěru Lewis Hamilton z Mercedesu, třetí byl Fernando Alonso z Aston Martinu.

„Je to velmi rychlá trať, která vyžaduje dobrou kombinaci rychlosti na rovinkách i v zatáčkách. Je potřeba najít ideální střední cestu a správné nastavení vozu. Už se na to všichni těšíme,“ řekl Verstappen.

Rodák z Hasseltu dosud vyhrál 56 závodů. Při aktuální vítězné sérii nepoznal přemožitele od zářijové Velké ceny Japonska a může vyrovnat vlastní rekord z poslední sezony. Tehdy ovládl deset závodů od květnové Grand Prix Miami po zářijovou Velkou cenu Itálie. Šňůra výher se přetrhla v Singapuru, kde Red Bull jedinkrát v sezoně nezvítězil, ale od té doby Verstappen znovu dominuje.

Mistrovská stáj se pokusí potvrdit stávající převahu i přesto, že nadále řeší nesrovnalosti v zázemí. Neshody se týkají šéfa Christiana Hornera, který zůstává ve funkci i poté, co byl před sezonou interně vyšetřován kvůli údajnému nevhodnému chování k zaměstnankyni týmu.

Hlavním Hornerovým kritikem je Verstappenův otec Jos, který řekl, že pokud stávající šéf v Red Bullu zůstane, hrozí týmu rozpad. Ačkoliv má jeho syn v týmu smlouvu do roku 2028, spekuluje se, že by mohl odejít do Mercedesu, kde bude od příští sezony volné místo po přestupu Hamiltona do Ferrari.

„Soustředím se na výkon. Jsem šťastný, a když jdu domů, nemyslím na nic jiného, protože je pevně dané, kde jsem a kde chci být,“ citoval Verstappena oficiální web F1.

V Melbourne by mohl být hlavním Verstappenovým konkurentem týmový kolega Pérez, který v obou dosavadních závodech skončil druhý. V průběžném pořadí šampionátu ztrácí 15 bodů. „Náš vůz byl zatím konkurenceschopný, ale Albert Park bude pro RB20 úplně jiný test. Myslím, že celé pole bude velmi vyrovnané,“ podotkl Pérez.

Carlos Sainz na trati Velké ceny Bahrajnu

Navázat na výkon ze Saúdské Arábie chce Ferrari, do jehož kokpitu by se mohl vrátit Sainz. Španělský jezdec po třetím místě v Bahrajnu vynechal závod v Džiddě kvůli zánětu slepého střeva. Nahradil jej osmnáctiletý Brit Oliver Bearman, který se při debutu v F1 blýskl bodovaným sedmým místem. O pódiové umístění Ferrari se tentokrát postaral Charles Leclerc.

Napravit poslední závod chce naopak Mercedes. George Russell byl v Saúdské Arábii šestý, Hamilton devátý. „Pořád jsme dost blízko na to, abychom mohli skončit klidně o tři, čtyři příčky výše. Pokusíme se opět vymáčknout z našeho vozu maximum. V Albert Parku máme další šanci,“ uvedl šéf týmu Toto Wolff.

Program Velké ceny Austrálie, která bude domácím závodem pro Oscara Piastriho z McLarenu a Daniela Ricciarda z Racing Bulls, otevřou dva páteční tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 6:00 SEČ kvalifikace. Závod odstartuje v neděli o hodinu dříve.