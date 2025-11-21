Norris zajel při zkoušce okruhu v Las Vegas nejlepší čas, trénink skončil předčasně

Lídr mistrovství světa Lando Norris zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před Velkou cenou Las Vegas formule 1. Britský pilot McLarenu v druhých jízdách o 29 tisícin sekundy porazil Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí byl zástupce Ferrari Charles Leclerc, který na okruhu ve městě hazardu předtím ovládl první trénink.
Lando Norris během tréninku na Velkou cenu Las Vegas. | foto: AP

Odpolední jízdy komisaři předčasně ukončili kvůli podezření na uvolněný kryt kanálu na trati. Obavy se nenaplnily, ale připomnělo to potíže z premiérového ročníku před dvěma lety, kdy kvůli podobnému problému poškodil vůz Carlos Sainz a program pak nabral dvouhodinový skluz.

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Norris jde do 22. ze 24 závodů seriálu s náskokem 24 bodů na týmového kolegu Oscara Piastriho, který v tréninku obsadil až 14. místo. Se ztrátou 49 bodů je ještě ve hře o titul už jen úřadující šampion Max Verstappen z Red Bullu, jenž zajel devátý čas.

V noci na sobotu je v Las Vegas na programu třetí trénink a následná kvalifikace, závod odstartuje v neděli v 5:00 SEČ.

Tréninky na Velkou cenu Las Vegas

závod MS vozů formule 1

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:34,802, 2. Albon (Thaj./Williams) -0,166, 3. Cunoda (Jap./Red Bull) -0,269, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,307, 5. Sainz (Šp./Williams) -0,377, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,456

Druhý trénink: 1. Norris 1:33,602, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,029, 3. Leclerc -0,161, 4. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,277, 5. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,291, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,299

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Naštval Königa, vychoval Pogačara. Majka nejvíc zářil, když pozornost mířila na jiné

UŽ JEDU! Rafal Majka přijíždí do cíle čtrnácté etapy španělské Vuelty na prvním...

Zatímco většina cyklistů odpočívá po uplynulé sezoně nebo se připravuje se na tu další, on už měsíc prožívá novou kapitolu svého života. Na posledním letošním monumentu totiž ukončil kariéru jeden z...

21. listopadu 2025

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

21. listopadu 2025

Norris zajel při zkoušce okruhu v Las Vegas nejlepší čas, trénink skončil předčasně

Lando Norris během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Lídr mistrovství světa Lando Norris zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před Velkou cenou Las Vegas formule 1. Britský pilot McLarenu v druhých jízdách o 29 tisícin sekundy porazil Kimiho...

21. listopadu 2025  9:45

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

21. listopadu 2025  9:06

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

21. listopadu 2025  8:55

Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu jen koukali upřeně před sebe, hlavy klopili dolů. Rozhodující čtyřhru ve čtvrtfinále Davis Cupu tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč nezvládli, se španělskými soky Marcelem Granollersem a...

21. listopadu 2025  8:38

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Krejčí se vrátil na lavičku, i tak odehrál půl hodiny. Atlanta nestačila na San Antonio

David Jones Garcia zakončuje přes blokujícího Víta Krejčího.

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti San Antonia 126:135. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Hawks z lavičky 30 minut a připsal si pět bodů, asistenci a zisk, když se dostal jen ke...

21. listopadu 2025  7:58

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Euforie v jednu ráno. Němci dokonali obrat v Davis Cupu díky napínavé čtyřhře

Němečtí tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

V rozhodující třetí sadě čtyřhry se přetahovali dlouhých 78 minut, celkem došlo hned na osm mečbolů. A nakonec postup do semifinále Davis Cupu po nervy drásajícím tiebreaku slavili němečtí tenisté....

21. listopadu 2025  1:28

