Odpolední jízdy komisaři předčasně ukončili kvůli podezření na uvolněný kryt kanálu na trati. Obavy se nenaplnily, ale připomnělo to potíže z premiérového ročníku před dvěma lety, kdy kvůli podobnému problému poškodil vůz Carlos Sainz a program pak nabral dvouhodinový skluz.
Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat
Norris jde do 22. ze 24 závodů seriálu s náskokem 24 bodů na týmového kolegu Oscara Piastriho, který v tréninku obsadil až 14. místo. Se ztrátou 49 bodů je ještě ve hře o titul už jen úřadující šampion Max Verstappen z Red Bullu, jenž zajel devátý čas.
V noci na sobotu je v Las Vegas na programu třetí trénink a následná kvalifikace, závod odstartuje v neděli v 5:00 SEČ.
Tréninky na Velkou cenu Las Vegas
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:34,802, 2. Albon (Thaj./Williams) -0,166, 3. Cunoda (Jap./Red Bull) -0,269, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,307, 5. Sainz (Šp./Williams) -0,377, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,456
Druhý trénink: 1. Norris 1:33,602, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,029, 3. Leclerc -0,161, 4. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,277, 5. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,291, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,299