Osobní výpovědi, hořké vztahy aneb Jak Netflix vrátil formuli 1 lidem

Dlouhý pohled kamery. Stoupající cílová rovinka, únikové zóny vyvedené v amerických barvách a dvacet pilotů, kteří si v hlavě promýšlejí brzdný manévr do první prudké levotočivé zatáčky. Malá nepozornost může každého z nich připravit o celý závod. Soustředění dvaceti fantastickým řidičům však narušuje nevídaná podívaná. Přírodní svah, který doslova zmizel a pod desítkami tisíc fanoušků se proměnil v obří lidské mraveniště. Stejné je to při pohledu na velkorysou hlavní tribunu a další místa k sezení hned vedle stoupající brzdné zóny.

Celých 400 000. Slovy čtyři sta tisíc. Tolik diváků si během víkendu našlo cestu na okruh v texaském Austinu, který od roku 2012 hostí Velkou cenu USA. Nejvyšší návštěvnost za celou sezonu 2021 zaznamenala Grand Prix v zemi, která na formuli 1 před nedávnou dobou zcela zanevřela. Po skandálu s pneumatikami Michelin v roce 2005 se F1 udržela v Indianapolisu už jen dva roky, po nichž se „královna motorsportu“ za severní polovinu Atlantiku čtyři sezony nepodívala.

„Málem převrhla stůl v kavárně, jen aby získala fotku se mnou,“ podělil se Daniel Ricciardo začátkem února o svůj zážitek s fanynkou v New Yorku pro magazín Road And Track. Stalo se to loni týden před Grand Prix v Austinu, tedy v polovině října. Formule 1 se tehdy chystala na svoji desátou návštěvu Texasu a najednou byla jednou z nejočekávanějších sportovních událostí ve Státech.

Co se to stalo? Američany zasáhla Touha po vítězství. Originální seriál streamovací služby Netflix, který piloty F1 „proměnil v lidi“ a fanoušky dovedl k tomu, aby s nimi prožívali jejich kariéry včetně zlých i šťastných momentů. „Polidštění“ dvacítky vyvolených naučilo diváky prožívat nejenom bitvy o vítězství, ale i souboje o poslední bod za desáté místo, které se i díky Netfixu začaly více dostávat do pozornosti televizních kamer. Často velmi osobní výpovědi pilotů na kameru nemají nic společného s upjatými vyjádřeními pro novináře na tiskových konferencích. Fanoušci dostali nový pohled na formuli 1. Dostali šanci ponořit se do osobních příběhů jezdců a jejich často hořkých pocitů vůči týmovým kolegům.

Už v první sezoně zaujal silný příběh Estebana Ocona, který v roce 2018 hájil barvy Force India. Nadějný Francouz z relativně chudých poměrů, který bojoval o své místo na slunci po boku stájového kolegy Sergia Péreze a jeho bezedného zdroje financí v osobě miliardáře Carlose Slima. Tehdejší Oconův konec ve F1 byl jedním z hlavních témat servírovaných v Touze po vítězství. Že měl Francouzův příběh nakonec přece jen happy end, to už dnes víme.

„Formule 1 u nás doma vždy běžela v televizi a já ji sledoval jen okrajově, dokud mě k ní ovšem nepřitáhla Touha po vítězství. Začal jsem se dívat na ten seriál a říkal si, že tomu sportu docela dobře rozumím. Ale až díky Netflixu jsem pronikl pod obal,“ řekl pro Road And Track Stephen Root, mladý americký fanoušek, který si seriál pustil z jednoho prostého důvodu - chtěl pochopit otcovu celoživotní vášeň. A ta se díky Netflixu nakonec stala i jeho vášní.

Strhující pojetí Touhy po vítězství, které bezesporu odhaluje zákulisí šampionátu více než kterýkoli jiný dokument, však k F1 přitáhlo i sportovní fanoušky, kteří za celý svůj život o jakékoliv automobilové závody ani nezavadili.

„Přítel mi navrhl, že bychom se na to mohli podívat. Mě to moc nezajímalo, ale zrovna jsme se na nic jiného nedívali. A už po první epizodě mě to totálně vtáhlo,“ popsala svoji cestu k formuli 1 skrze Touhu po vítězství Jessica Smetana, moderátorka podcastu The Dan Le Batard Show.

„Piloty jsem ani trochu neznala, vůbec jsem nevěděla, kdo je kdo. Ale Touha po vítězství mě nějakým způsobem donutila mít o ně starost. Je v tom hodně upřímnosti. Všichni odvádí skvělou práci v tom, že divákům ukazují, co vše je ve hře a jak moc touží po úspěchu.“ Slova americké moderátorky potvrzují, že je show Netflixu skutečně pro fanoušky cestou do nitra jednoho z nejkonkurenčnějších a místy až paranoidních prostředí světa profesionálního sportu.

Před Touhou po vítězství si polovina diváků F1 klepala na čelo, když jejich soused na tribuně či kamarád u televize prožíval bitvu dvou vozů o desáté místo. Kolik fanoušků by se tak ale zachovalo dnes, když díky sérii chápou, že jediný bod může mít v konečném účtování pro celý tým existenční důležitost? Netflix široké veřejnosti neotevřel jen sportovní zákulisí F1, ale i její politické a finanční pozadí včetně systému odměn pro týmy za umístění v Poháru konstruktérů.

Touha po vítězství prezentuje formuli 1 jako obří politický kolos, ve kterém je dění na závodní dráze pouze pomyslnou špičkou ledovce. Takový přístup byl trefou do černého. Fascinace fanoušků touto mašinérií zhmotněná monstrózní návštěvou na loňské GP USA je toho důkazem. Síla Netflixu navíc možná přiláká do šampionátu i druhou americkou stáj. Už v sezoně 2024 by Haas ve startovním poli rád doplnil Michael Andretti a jeho Andretti Autosport.

Kromě sporadicky zaujatých diváků a motorsportem nepolíbených sportovních fanoušků zabodovala Touha po vítězství ještě u jedné důležité skupiny.

„Když skončil Schumacher a formule přišly o velké vřískající motory, přestal jsem se dívat. Pak jsem si předplatil Netflix, narazil na ten seriál a znovu mě to celé vtáhlo. Od té doby nevynechám žádný závod,“ řekl jeden formulový fanoušek před dvěma lety autorovi tohoto textu. Tím se dostáváme k lidem, u nichž dokázali producenti znovu vykřesat uhašený formulový plamen. Díky Netflixu totiž formule 1 znovu získala své ztracené fanoušky a opět získala divácký lesk z přelomu devadesátých let a nového milénia.

Show navíc zdaleka není u konce. „Všichni doufají v pořádný souboj mezi Mercedesem a Red Bullem. Ten se snaží mírnit očekávání, ale vypadá to, že také doufá v boj o titul s Mercedesem,“ říkal před loňskou sezonou James Gay-Rees, jeden z výkonných producentů seriálu. Že ročník 2021 napíše drama, které strčí do kapsy všechny scénáře Netflixu i celého Hollywoodu zároveň, o tom pochopitelně Gay-Rees neměl ani tušení. O to více se my, fanoušci formule 1, těšíme z poslední série Touhy po vítězství, která právě běží na Netflixu.

Ne každý však sdílí radost z úspěchu „netflixovského“ dokumentu.

„Chápu, že to muselo vzniknout pro podpoření popularity v Americe, ale jako pilot musím říct, že se mi nelíbí být toho součástí. Vymysleli si několik rivalit, které ve skutečnosti neexistují. Proto jsem se rozhodl, že v tom už nechci účinkovat, už jim neposkytnu žádný rozhovor. Nejsem příliš dramatická osobnost, chci prostě vidět fakta a realitu,“ nechal se slyšet úřadující mistr světa Max Verstappen, v jehož garáži už tak štáb s kamerami a mikrofony nejspíš neuvidíme.

Touha po vítězství z pera scenáristů Netflixu však svůj základní úkol splnila. Svým unikátním zpracováním vrátila formuli 1 lidem. A ti se zase nadšeně vrátili k ní.