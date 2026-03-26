Nebudu odpovídat, dokud neodejdete. Verstappen vykázal novináře z tiskovky

Osmadvacetiletý Verstappen se s novinářem ústně střetl po loňské sezoně, kdy v boji o titul ztratil na Brita Landa Norrise z McLarenu dva body. Žurnalista se ho tehdy zeptal na dřívější incident z Velké ceny Španělska, kde Nizozemec měl kolizi s jiným Britem Georgem Russellem z Mercedesu a obdržel desetivteřinovou penalizaci. Verstappen poté skončil desátý a přišel o cenné body, které mu mohly v konečném pořadí chybět.
„Zapomínáte na všechno ostatní, co se v sezoně stály a zmiňujete jen Barcelonu. Věděl jsem, že to přijde. Teď se na mě ještě hloupě usmíváte,“ řekl mu tehdy Verstappen.
Když nyní spatřil stejného novináře na tiskové konferenci před závodem v Japonsku, oznámil, že nebude odpovídat na dotazy, dokud daný žurnalista neodejde. Ten zprvu reagoval překvapeně.
„Je to kvůli té otázce z minulého roku?“ otázal se. Verstappen to potvrdil a vzápětí britského žurnalistu znovu vyzval, aby odešel. Poté, co tak novinář učinil, Nizozemec uvedl, že tisková konference může začít.
Verstappen může vybojovat v japonské Grand Prix páté vítězství po sobě, favoritem ale není. Po úvodních dvou podnicích má osm bodů, minulou Velkou cenu Číny před dvěma týdny nedokončil kvůli technickým potížím.