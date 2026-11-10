Formule 1 pocestuje do Kataru a Abú Zabí. I přes přetrvávající válečný konflikt

Rozhodnutí přišlo jen krátce poté, co se o víkendu na okruhu v Losailu uskutečnila Velká cena Kataru silničních motocyklů. Stáje F1 už byly o pokračování podle původního kalendáře informovány a všech jedenáct s ním souhlasilo.
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Vítězný Norris je zpět. Na pódiu si však málem způsobil ošklivé zranění
Do konce sezony zbývají ještě tři závody, před Katarem a Abú Zabí se pojede ještě v Las Vegas. Oba tituly už mají své majitele. Dvacetiletý Ital Kimi Antonelli z Mercedesu se stal nejmladším mistrem světa v historii a jeho tým ovládl i Pohár konstruktérů.