Formule 1 pocestuje do Kataru a Abú Zabí. I přes přetrvávající válečný konflikt

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  16:42
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Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Mexika | foto: AP

Sezona formule 1 skončí podle původního plánu v Kataru a Abú Zabí. Konání obou Velkých cen navzdory přetrvávajícímu konfliktu na Blízkém východě potvrdilo vedení šampionátu.

Rozhodnutí přišlo jen krátce poté, co se o víkendu na okruhu v Losailu uskutečnila Velká cena Kataru silničních motocyklů. Stáje F1 už byly o pokračování podle původního kalendáře informovány a všech jedenáct s ním souhlasilo.

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Do konce sezony zbývají ještě tři závody, před Katarem a Abú Zabí se pojede ještě v Las Vegas. Oba tituly už mají své majitele. Dvacetiletý Ital Kimi Antonelli z Mercedesu se stal nejmladším mistrem světa v historii a jeho tým ovládl i Pohár konstruktérů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Maxted vs. BartoňTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Maxted vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:3, 3:2
  • 1.09
  • -
  • 6.70
KooKoo vs. BerlínHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:KooKoo vs. Berlín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.90
  • 4.00
  • 3.60
Växjö vs. FrölundaHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:Växjö vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
10. 11. 19:00
  • 2.78
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Rögle vs. Skellefte?Hokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:Rögle vs. Skellefte? //www.idnes.cz/sport
10. 11. 19:00
  • 2.67
  • 4.46
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Švédsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 10. 11. 2026:Švédsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
10. 11. 19:00
  • 1.00
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  • 4.69
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