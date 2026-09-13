F1 ONLINE: Kdo vyhraje premiérový závod v Madridu? Kvalifikaci ovládl šampion Norris

Norris si pro třetí pole position v sezoně dojel s náskokem 11 tisícin sekundy. Start z prvního místa si zajistil navzdory problémům s převodovkou, kvůli kterým ve druhém pátečním tréninku neodjel ani jedno kolo.
ONLINE: Velká cena Španělska F1
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Třetí příčku obsadil Max Verstappen s vozem Red Bullu, za ním odstartuje dvojice stáje Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
Velká cena Španělska 2026 se poprvé jede na novém okruhu v Madridu. Má 22 zatáček a kombinuje veřejné komunikace s úseky vybudovanými v areálu IFEMA a jeho okolí.
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