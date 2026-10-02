Závod v Malajsii je náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem. Závod se koná pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
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Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, může v Sepangu navázat na triumf z roku 2017, kdy se zde závod F1 jel naposledy. Poté kvůli odlivu diváků a poklesu příjmů z kalendáře vypadl. Nizozemec zajel v prvním tréninku nejrychlejší čas 1:37,520.
Hned za ním skončil Russell, který se o víkendu pokusí snížit manko v pořadí šampionátu na vedoucího týmového kolegu Itala Andreu Kimiho Antonelliho. Z druhé příčky na něj ztrácí 66 bodů. Russell může triumfovat podruhé za sebou. Minulý týden vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Verstappenem.
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Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Leclerc, který vylepšil čtvrtý čas z úvodní části na 1:37,528. Mezi elitní šestku se nevešli jezdci Mercedesu. Russell byl sedmý, Antonelli skončil hned za ním.
Program v Sepangu pokračuje v sobotu třetím tréninkem, po němž se pojede od 10:00 SELČ kvalifikace. Hlavní závod odstartuje v neděli o hodinu dříve.
Tréninky na Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sepangu:
První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:37,520, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,383, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,783, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,847, 5. Antonelli (It./Mercedes) -1,060, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,070
Druhý trénink: 1. Leclerc 1:37,528, 2. Hadjar -0,099, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,137, 4. Verstappen -0,257, 5. Hamilton -0,305, 6. Piastri (Austr./McLaren) -0,371