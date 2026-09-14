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Brutálně nás to poškodilo. Madridský závod rozhodla náhoda, změní F1 pravidla?

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  13:10
Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Španělska

Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Španělska | foto: Reuters

Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring.
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
40 fotografií
Naštvaný a znechucený mistr světa Lando Norris, zuřící šéf stáje McLaren Zack Brown, ztichlí diváci a soupeři shodně konstatující, že jim pomohlo štěstí, náhoda... Protože nejrychlejší byl někdo jiný. Rozpačitou a nudnou premiéru Velké ceny Španělska F1 v ulicích Madridu rozhodla závada brzd na aston martinu Lance Strolla ve 13. kole. A lídři závodu s tím nemohli nic dělat.

Takovou premiéru si asi organizátoři předem masivně promovaného a oslavovaného závodu na zbrusu nové trati nepředstavovali. Nejen že okruh reálně neumožňuje předjíždění, rozhodnutí o výsledku padlo od stolu. A na celkovém dojmu nic nezmění, že „vše proběhlo v rámci pravidel“.

„Lando jel svou vlastní ligu, kontroloval závod. Měli jsme zásadní výkonnostní náskok. Tohle pravidlo brutálně poškodilo pouze nás a nešlo s tím vůbec nic dělat,“ zlobil se Brown, který dvě kola před koncem dorazil na elektrokoloběžce před motorhome McLarenu a vztekle praštil svým jednostopým dopravním prostředkem o zem, jak popisoval reportér stanice Nova Sport.

Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring.
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
40 fotografií

Co se přesně stalo? Notoricky poruchový monopost Aston Martinu zase jednou začal stávkovat, nový okruh je náročný na techniku a již ve 13. kole začaly odcházet Lanci Strollovi brzdy. U 20. zatáčky vybočil Kanaďan z trati, zatočil do únikové zóny a přiblížil auto k únikovému východu, aby ho pořadatelé mohli odklidit.

Zcela běžná situace, kterou mohly vyřešit třeba jen dvě žluté vlajky. Vedení závodu však spustilo virtuální safety car, kdy kolem trati začnou blikat upozorňovací tabule, jezdec se to dozví i přímo ve svém kokpitu a všichni musejí zpomalit na 30 až 35 procent oproti běžnému závodnímu tempu. Je zřejmé, že virtuální safety car má neutralizovat stav závodu, dokud existuje problém bránící jeho pokračování. Ale nemá ho rozhodovat.

V této chvíli je samozřejmě mnohem výhodnější zajet do boxů k výměně pneumatik, protože soupeři projíždějí kolem po cílové rovince pomaleji, takže jezdec v boxech ztratí méně času. Rozdíl dělá přibližně deset sekund, na madridském okruhu s delší boxovou uličkou to může být i víc.

Ve 14. kole ředitel závodu Rui Marques z Portugalska virtuální safety car spustil. Bohužel pro McLaren zrovna v momentu, kdy projel lídr závodu Lando Norris kolem vjezdu do boxů. Nedostal šanci přezout pneumatiky při zpomalení. Stihl to až v té chvíli druhý Andrea Kimi Antonelli.

„Lando měl smůlu a my jsme měli velké štěstí, bylo to o setiny. Když spustili safety car, už jsem byl skoro u vjezdu do pit lane. Díky týmu, že dokázal tak rychle zareagovat,“ popisoval mladičký lídr letošního šampionátu.

Až na pár výjimek zabočili do boxů všichni jezdci. McLaren čekal, že Norris by mohl stihnout zpomalení závodu v dalším kole, ale Strollův vůz byl odklizen ve chvíli, kdy Brit projížděl poslední zatáčky, ředitel závodu nečekal a zmáčkl tlačítko. Norris do boxů zajel, ale časové ztráta znamenala pád na čtvrté místo.

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„Současná pravidla pro VSC (virtuální safety car) jsou špatná. Stačilo by, kdyby musel trvat vždy celé kolo, tím by se podmínky pro všechny jezdce narovnaly,“ kritizoval výkonný ředitel McLarenu Andrea Stella.

„Bolí to. Přišel jsem kvůli tomu o vítězství. Jako jezdec jsem dnes nemohl udělat nic lépe. Pole position, vedení v závodu... Přišel jsem o to kvůli něčemu, co nemáme pod kontrolou. Nemyslím, že takhle by se mělo vyhrávat,“ stěžoval si Lando Norris.

Vedení závodu sice uznalo, že moment ovlivnil výsledek. K žádné chybě však z jeho pohledu nedošlo. „Sportovní komisaři jednali striktně podle platného protokolu. Bezpečnostní systém okamžitě reagoval na nehybný monopost Aston Martinu na trati. Virtuální safety car má primárně chránit jezdce a traťové maršály, nikoliv zaručovat sportovní spravedlnost při zastávkách v boxech,“ zveřejnila ve svém prohlášení Mezinárodní automobilové federace FIA.

Změna pravidel nebude snadná

Šlo svým způsobem o souhru okolností. Kdyby se podobný moment odehrál ve Spa-Francorchamps, Monze, Maďarsku, Austinu..., tak by nejrychlejší závodník dne, kterým Norris bezpochyby v neděli byl, jednoduše své soupeře ještě před cílem předjel. Jenže na Madringu (a stejné by to bylo snad už jen v Monaku a v Singapuru) druhého Verstappena pouze dojel. A ačkoliv Nizozemec na sjetých pneumatikách nezvykle v posledních kolech chyboval, předjet ho bylo nemožné.

„Nemáme žádné výhrady směrem k řediteli závodu. Odvedl dobrou práci v rámci současných pravidel. Při události na dráze se pozornost ředitele závodu logicky a správně upírá na bezpečnost a na to, kdy VSC zapnout a vypnout. Nemůže se dívat na to, kde se zrovna nachází lídr závodu. Není to jeho chyba, měly by se změnit předpisy,“ pokračoval Andrea Stella.

Ačkoliv druhý v cíli Max Verstappen se mohl radovat, uznal, že současná pravidla o virtuálním safety car zrovna závodění nepomáhají. „Určitě to otevřeme na příštím briefingu jezdců a uvidíme, jestli se s tím dá do budoucna něco dělat,“ uvedl po závodě.

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Rozsáhleji o problému samozřejmě mluvil Lando Norris. „Každé pravidlo je možné změnit, už jsme to v průběhu let nadnesli mnohokrát. Existují určité možnosti. Safety car by se dalo podržet na jedno celé kolo, nebo by se vždy hlídalo, aby všichni dostali příležitost zastavit v boxech. A nebo se jednoduše zavře vjezd do pit lane a přezouvat by nesměl nikdo, pokud by tedy třeba neměl defekt,“ přemýšlel úřadující mistr světa.

Když mu chvíli po závodě vychladla hlava, uznal, že se situace také může obrátit. Nakonec, díky výjezdu zpomalovacího auta (tentokrát fyzického) slavil své premiérové vítězství v Miami 2024. Tehdy byl suverénem Max Verstappen s red bullem, ale měnil pneumatiky chvíli před nehodou a zpomalením závodu, což umožnilo Norrisovi dostat se do vedení a slavit nečekaný triumf.

„Je to na delší debatu,“ říká Norris. „Vždy se asi najdou nějaká pro a proti. V minulosti jsem díky safety car vyhrál, ale také prohrál. Je těžké říct, zdali to je dobrá, nebo špatná věc. Uvidíme, příště z toho zase můžu těžit já.“

Anebo FIA stihne změnit pravidla dřív, než další podobná kontroverze vznikne. Jak ale říká britský závodník, snadná cesta to nebude. „Pravděpodobně se tento problém dostane na program Poradního strategického výboru (SAC) a následně Komise F1,“ dodal Stella.

Dokud se však pravidla oficiálně nezmění, zůstane faktor náhody, štěstí i smůly při safety car pevnou součástí strategie formule 1.

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