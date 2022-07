Proč jsem poslal auto do „hodin“. Verstappen o šíleném závodu

Ani jeden den z třídenní Velké ceny Maďarska Max Verstappen nevěřil, že by mohl brát 25 bodů za vítězství. Na sluncem rozpálené páteční trati vypadalo Ferrari při tréninku zcela bezkonkurenční, v sobotu kvůli potížím s motorem vybojoval Nizozemec jen desáté místo a v neděli na startu mohl v páté řadě jen doufat v zázrak.

Pomoci vpřed mu mohly černé mraky, které se nad okruhem po celou Grand Prix stahovaly. Ale přinesly jen drobný deštík, takže si Red Bull musel poradit sám. A poradil si skvěle, navzdory potížím se spojkou, které mohly stát Verstappena vše.

Stoupal pořadím vzhůru, využíval rychlosti svého Red Bullu a ve 39. kole se ocitl těsně za Charlesem Leclercem, který doplatil na nepovedenou strategii Ferrari - s nejtvrdšími gumami klouzal po vlhké dráze, zatímco Holanďan létal na měkkých gumách.

Odolával mu jen tři kola, než podlehl a Red Bull šel do virtuálního vedení. Před nimi ještě kroužili po dráze Sainz s Hamiltonem, ale oba museli do boxů pro nové gumy, Verstappen si tedy v tu chvíli jel pro triumf. Ale trvalo to jen chvilku, ve 42. zatáčce dostal smyk, monopost se otočil o 360° a v mistru světa ztuhla krev.

Zachoval však chladnou hlavu. Protože se otočil do směru jízdy, mohl se rychle rozjet a další pozici už neztratil. Měl štěstí, že nejblíže mu byl stájový kolega Sergio Pérez, který mu rozhodně vadit nehodlal a ještě trochu zbrzdil George Russella, který se řítil zezadu.

„Bojoval jsem trochu s řazením a se spojkou,“ vysvětloval Verstappen. Tyto problémy hlásil chvíli po startu, inženýři mu pomohli s nastavením vozu a mohl jet dál. „Museli jsme změnit pár věcí, abych nespálil spojku a trochu se to poznamenalo na výkonu,“ doplnil.

A právě ve výjezdu ze zatáčky ve 42. kole již nestihl dotáhnout menší nepřesnost spojky a auto šlo do smyku. „Naštěstí jsem se jen otočil a mohl jet dál.“ Štěstí opravdu měl - do ničeho nevrazil, nikdo nevrazil do něj a za pár kol se dokonce vrátil před Charlese Leclerca.

Jezdec Ferrari totiž na kluzké dráze dál obtížně kormidloval auto na tvrdých gumách, takže ani napodruhé s Verstappenovým útokem moc nenadělal. A mohl jen zezadu sledovat, jak opět vítězí.

„Samozřejmě, bylo v tom dost štěstí. Ale měli jsme úžasnou strategii, vždy zastavili ve správný moment. Na startu jsem doufal, že bych se mohl dostat na stupně vítězů, takže i mě výsledek tak trochu šokoval,“ popisoval po sobotě trochu nečekaný vítěz.