Kvalifikaci v Maďarsku ovládly mclareny, zvítězil Norris před Piastrim

Čtyřiadvacetiletý Norris získal druhou pole position v sezoně a třetí v kariéře. V nedělním závodě zaútočí na druhé vítězství v sezoně a v F1. Z druhé pozice v průběžném pořadí šampionátu může stáhnout manko na vedoucího Verstappena. Nyní na něj ztrácí 84 bodů.

„Nebyla to snadná kvalifikace, ale mám radost, jak to dopadlo. Podmínky na trati se měnily, ale když skončíte v čele, je to to nejlepší. Jsme teď v ideální pozici a těším se na to. Mít dvě auta v přední řadě nám dává šanci mít závod pod kontrolou. Dokud se tedy na těch příčkách udržíme, budeme spokojení,“ řekl Norris.

Jezdci McLarenu obsadili první řadu po dvanácti letech. Naposledy získali první dvě místa na startovním roštu ve Velké ceně Brazílie 2012 Lewis Hamilton a Jenson Button.

„Je skvělé být v této pozici. Zvlášť, když zajedete takovýto výsledek. Myslím, že McLaren získal první dvě pozice na startu po pěkně dlouhé době,“ uvedl Piastri. „Jsem za to rád, ale pořád jsem ztratil dvě setiny, takže se můžeme ještě zlepšit. Pro tým je to ale úžasný výsledek,“ uvedl Piastri.

Norris, který může získat čtvrté pódium z posledních pěti závodů, zajel nejrychlejší čas v úvodu závěrečné části kvalifikace. Ta byla dvě minuty před koncem přerušená po nehodě Japonce Júkiho Cunody z Racing Bulls. Po ní zkusili ještě někteří jezdci zrychlit, při závěrečných pokusech se už ale pořadí v čele nezměnilo. Za třetím Verstappenem, který už zůstal v závěru v boxech, skončil čtvrtý Španěl Carlos Sainz z Ferrari.

„Dělal jsem, co se dalo, ale celý víkend jsme trochu ztráceli a myslím, že to tak bylo i v kvalifikaci. Těžko teď určit, proč tomu tak je. Potřeboval bych trochu větší přilnavost, která tam momentálně není. Ze třetí příčky jsme dost blízko, ale hlavně doufám, že zítra budeme mít dobrý vůz a budeme jim stačit. Uvidíme, co v závodě dokážeme,“ prohlásil Verstappen.

Neúspěšnou kvalifikaci prožil opět druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez. Mexičan, který z posledních šesti závodů získal jen 15 bodů, dostal v úvodní části smyk, narazil do bariéry a skončil až šestnáctý. O příčku horší byl Brit George Russell z Mercedesu, který doplatil na usychající trať a neměl palivo na závěrečný pokus.

Nedělní závod začne v 15:00.