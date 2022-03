Potíže Mercedesu? Na triumf nemáme, myslí si Hamilton. Ostatní mu nevěří

„Nemyslím si, že dokážeme bojovat o vítězství,“ domnívá se Hamilton. „Nejsme na tom tak dobře jako loni.“

Jenže i v roce 2021 před úvodní Velkou cenou v Bahrajnu volil jezdec Mercedesu podobnou rétoriku.

Skutečně to vypadalo, že ve svém voze nebude schopen minimálně v prvním závodě bojovat o vítězství. V kvalifikaci byl skutečně „až“ druhý za Maxem Verstappenem o čtyři desetiny sekundy, avšak závod nakonec ovládl.

„Letos čelíme mnohem těžším výzvám. Nemyslím si, že je stihneme zdolat za jeden týden. Musíme odstranit několik problémů a najít ztracený výkon,“ míní Brit.

O zrychlení se má postarat zcela přeměněná bočnice, která je zmenšená prakticky na úplné minimum.

„Jsme velmi pyšní na to, s jakou myšlenkou jsme přišli,“ chlubí se šéf stáje Toto Wolff. „Teď je to o tom dostat do auta rychlost. Stále máme nějaké problémy,“ mlží.

Aktualizace Mercedesu přinesla zcela novou vizáž formule na předsezonních testech v Bahrajnu.

Obavy z výkonu sdílí také Hamiltonův nový týmový kolega George Russell. Kromě kritiky svého vozu chválí nejbližší konkurenty. „Red Bull i Ferrari jsou ve všech aspektech vývojově před námi,“ tvrdí.

A nebyl by to Hamilton, kdyby nesouhlasil.

„Pokud bych si měl tipnout, Ferrari bude v Bahrajnu na prvních dvou místech, pak Red Bull. Až pak my, možná se před nás dostane i McLaren,“ ještě přifukuje pochmurné myšlenky.

Nejbližší konkurence ale nebere slova zástupců Mercedesu vážně.

„Tohle je typický Mercedes. Šíří kolem sebe rozruch, ale pak přijde první závod a všechny sfouknou,“ popírá jezdec Ferrari Carlos Sainz.

„Kdyby takto mluvili poprvé, možná bych jim věřil, ale dělají to už pět nebo šest let a na prvním závodě se jim vždycky daří. Takže si dokážete představit, že z takových slov nedělám velkou vědu,“ podotýká.

„Vždycky popírají, že jsou favorité,“ souhlasí se Sainzem úřadující šampion Verstappen. „A pak jako zázrakem tvrdí, že během týdne udělali obrovský kus práce a najednou jsou během prvního víkendu sezony velmi silní.“

„Každý teď ukazuje prstem na někoho jiného, nikdo se nechce dostat pod tlak. Jsem si jistý, že Mercedes bude opět mezi nejlepšími týmy,“ říká Charles Leclerc z Ferrari.

A jak je to tedy tentokrát? Sobotní kvalifikace a nedělní závod napoví, jak moc Mercedes blafoval.