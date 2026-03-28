Antonelli vyhrál kvalifikaci F1 v Japonsku před Russellem, Verstappen zaostal

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Ital Andrea Kimi Antonelli, který porazil o 298 tisícin sekundy stájového kolegu Brita George Russella. Třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu. V závěrečné části chyběl čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který skončil jedenáctý.
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Japonska F1.

Devatenáctiletý Antonelli vybojoval druhou pole position v kariéře. Před dvěma týdny také zajel nejrychlejší čas v Číně, kde se stal nejmladším vítězem kvalifikace v historii F1. Rodák z Boloni může v neděli zaútočit na druhý triumf v F1, díky němuž by se dostal do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Od lídra Russella ho dělí v šampionátu čtyři body.

„Jsem moc spokojený. V autě jsem se cítil dobře a s každou další jízdou jsem se tu zlepšoval. Trochu mě mrzí to poslední kolo, protože jsem v jedenácté zatáčce zablokoval kola, ale bylo to i tak dobré. Už se těším na zítřek,“ řekl před televizními kamerami Antonelli.

Russell na Antonelliho ztratil takřka tři desetiny sekundy, třetího Piastriho však předčil o 56 tisícin sekundy. „Během posledních dní jsme tu byli rychlí, ale na začátku kvalifikace to tak nebylo. Závod je každopádně zítra a je o co jet,“ podotkl Russell.

Třetí Piastri zabojuje v neděli o první body v tomto ročníku šampionátu. V Číně neodstartoval, stejně jako jeho týmový kolega Lando Norris, kvůli technickým potížím. V Austrálii pro změnu havaroval cestou na rošt.

Za Piastrim skončil čtvrtý Charles Leclerc z Ferrari, jeho týmový kolega Lewis Hamilton byl šestý. Mezi jezdce italského týmu se ještě vklínil úřadující mistr světa Norris.

Zklamaný byl naopak čtyřnásobný světový šampion Verstappen z Red Bullu, který nepostoupil ani do závěrečné části kvalifikace. Nizozemský jezdec a vítěz posledních čtyř ročníků v Suzuce si stěžoval na neovladatelný vůz a odstartuje z 11. místa.

Velká cena Japonska začne v neděli v 7:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Japonska

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce

1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28,778, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,298, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,354, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,627, 5. Norris (Brit./McLaren) -0,631, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,789.

