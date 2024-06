Inspiroval mě Alonso, vyznal se Russell po nejhezčím startu sezony

V sobotní kvalifikaci obsadila dvojice německé stáje druhou řadu, nikdo však Hamiltonovi a Russellovi pro samotnou Velkou cenu nevěřil. Přece jen, Mercedes stále ještě na Red Bull nebo McLaren rychlostně ztrácí. S tím si však George Russel těžkou hlavu nedělal - po zhasnutí červených světel dupl na plyn, vyvezl se v aerodynamickém pytli za vedoucí dvojící, strhl volant doleva do vnějšího oblouku v první zatáčce, zabrzdil později než jeho soupeři a prohnal se kolem zkoprnělého Verstappena do vedení.

Dokonale tak napodobil Fernanda Alonsa, který shodný manévr předvedl divákům v Barceloně roku 2011. Také on prolétl ze čtvrtého místa do vedení. A nebyla to náhoda, Russell si jeho povedený kousek přehrával nedlouho před startem.

„Přesně takto jsem o tom v noci snil. A přesně takový jsem měl před startem plán,“ přiznal se britský závodník. „Díval jsem se na předpověď počasí a zjistil jsem, že budeme startovat do protivětru, takže jsem mohl brzdit později a ponořit se hluboko do zatáčky. Když jsem před třinácti lety závodil v motokárách, stejný manévr tady udělal Fernando, šel ze čtvrtého místa do vedení. Takže jsem věděl, že je to možné.“

Vedle celý závod. Ale po chvíli ho předjel Verstappen a kvůli jiné strategii i pár chybám se propadl až za týmového kolegu. Čtvrté místo v cíli ale nakonec nebylo zase tak špatné, spolu s třetí příčkou Lewise Hamiltona šlo o zopakování nejlepšího výsledku týmu v sezoně.

Formula 1 @F1 ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN BARCELONA!!!



AND GEORGE RUSSELL SWEEPS AROUND THE OUTSIDE OF TURN 1 TO TAKE THE LEAD!!! 😱😱



#F1 #SpanishGP https://t.co/0J08Iyv8X9 oblíbit odpovědět

Ódou na formulovou radost potom byl jeho souboj ve 35. kole s Landem Norrisem. Když ho krajan v rychlejším McLarnenu dojel, počkal si na svou šanci a v sérii zatáček se protáhl před něj na druhou pozici. To by ale nebyl Russell, aby si to nechal jen tak líbit. Zůstal na jeho zadním křídle, dostal se zpět a v dalších zatáčkách vybojoval ztracené místo zpět. Jenže ani Norris neztrácí víru, takže v souboji vydržel a nakonec se vrátil na těžce vydobytou a poté ztracenou pozici.

„Dnes jsme udělali pár chyb, volba pneumatik asi nebyla ideální a ve správný čas, takže soupeři byli rychlejší. K tomu jsem při jedné zastávce ztratil hodně času. Ale pozitiva převažují, jsme zpět a závodíme o stupně vítězů,“ dodal Russell.