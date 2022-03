Ferrari zpět mezi elitou formule 1? Konkurence už ho zase bere vážně

Skvělá spolupráce mezi Leclercem a Sainzem vrátila loni Ferrari alespoň na třetí místo v Poháru konstruktérů. Letos mají vyšší cíl. Dostat Ferrari zpět tam, kam podle nich patří.

„Jsme Ferrari, očekávají se od nás vítězství a já jsem sebevědomý,“ věří si Leclerc.

Výsledky z předsezonních testů v Barceloně a Bahrajnu dávají italskému týmu naději. Ferrari odjezdilo nejvíce kol ze všech, dohromady 3 941 kilometrů.

„Bylo to šest dobrých dnů testování. Shromáždili jsme mnoho údajů, což je s ohledem na začátek sezony velmi důležité. Víme, že je auto oproti posledním rokům rozhodně lepší. A stále vidíme prostor pro zlepšení, to je pozitivní,“ říká šéf stáje Mattia Binotto.

„Spolehlivost je z naší strany zatím velmi dobrá. Na trati jsme nemuseli řešit závažnější problém,“ chválí svůj vůz Sainz.

A právě klidný průběh testů byl pro Ferrari klíčový. Nepříjemnosti musely řešit prakticky všechny stáje.

„Rozhodně to byla jedna z nejhladších příprav na novou sezonu, jakou jsem kdy zažil,“ přitakává Leclerc.

„Očekávali jsme, že nám zcela nové nastavení vozů postaví do cesty nějaké překážky, ale s žádnými jsme se nesetkali,“ pokračuje.

Charles Leclerc z Ferrari při testech v Barceloně.

Avšak že by o sobě Ferrari mluvilo jako o největším favoritovi, to ne. Nadějnou pozici před startem světového šampionátu nikdo nepřizná, snad jen se Leclerc nijak nebránil pochvalám, které vyrojily v souvislosti s rudým monopostem: „Zatím to pro nás nevypadá špatně, ale nesmíme polevit.“

Šéf stáje Binotto si sice uvědomuje, že tentokrát v továrně sestavili kvalitnější vůz, nicméně rozmístění nejsilnějších vidí podobně jako loni. „Favorité jsou stejní jako v předešlé sezoně. Mercedes i Red Bull dokázaly, že mohou být velmi rychlí, mají fantastické týmy. My favorité nejsme,“ tvrdí.

„Abychom se my přidali k favoritům, potřebujeme nejprve dobrý závod. Slušné výsledky z testů nestačí,“ ví Binotto.

Změna pravidel má ale rozdíly mezi auty umazávat. Klíčem je nová aerodynamika, díky které bude předjíždění snadnější. Týmům ze středu pole by tak měla pomoct se přiblížit formulovým gigantům. K těm Ferrari v posledních dvou sezonách nepatřilo.

Italský tým ale bral změnu pravidel jako možnost vrátit se ke špičce a dlouho pracoval na voze pro sezonu 2022. A zdá se, že se vývojáři vytáhli.

„Mají momentálně velmi stabilní vůz,“ chválí Ferrari jezdec Red Bullu Max Verstappen. „Vypadá to pro ně dobře, mají za sebou povedené testy,“ uznává.

„Poslední dva roky pro ně nebyly dobré, takže se automaticky soustředili na letošní sezonu dřív než jiné týmy. Je víc než normální, že na voze začali pracovat dřív než my. Rozhodovat ale bude rychlost vývoje až v průběhu sezony,“ tvrdí mistr světa.

Loni se Ferrari umístilo na pódiu jen pětkrát, z toho čtyřikrát zásluhou Sainze. Leclerc skončil hned šestkrát čtvrtý. Nyní chtějí oba bojovat o vítězství v závodech. Je na čase, vždyť naposledy ovládl jezdec Ferrari závod MS v sezoně 2019. Byl jím ještě Sebastian Vettel, podmanil si tehdy Singapur.

Ostatní týmy cítí, že Ferrari je zpět mezi nejlepšími a právě červenou stáj i nejvíce favorizují.

„Každý se teď snaží prstem ukázat na někoho jiného, aby se zbavil tlaku. Jsem si jistý, že Mercedes a Red Bull budou opět na špici. Proto tvrdě pracujeme,“ přiznává Leclerc.

Mercedes ani Red Bull na testech v Barceloně nikterak nezářily, ale do Bahrajnu přijely se značnými úpravami vozů. „Obě stáje tím ukázaly, jak dobré jsou ve vývoji svých aut,“ míní Binotto. „A očekávám, že Red Bull představí před prvním závodem další vylepšení,“ myslí si Leclerc.

Aktuálně ale oba konkurenti mluví především o Ferrari jako o favoritovi na výhru v prvním závodě. Hamilton dokonce tvrdí, že si jezdci z Maranella mezi sebe rozdělí první dvě místa.

„Musíme být nadále obezřetní. Máme sice solidní časy na jedno kolo, ale nevíme, jaké programy testují v ostatních stájích. Časy v tuto chvíli nic neznamenají,“ ví Leclerc.

„Zatím je těžké předvídat, ale vypadá to, že rozdíly mezi týmy nebudou velké,“ myslí si.

„Doufám, že budeme v roli outsiderů a že je dokážeme potrápit. To by bylo z naší strany skvělé,“ snižuje pozici své stáje Binotto.