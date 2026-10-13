Piloti F1 naposledy na africkém kontinentu závodili v roce 1993 na okruhu Kyalami v Midrandu v Jihoafrické republice. Druhý největší kontinent měl o Grand Prix dlouhodobě zájem, prezident Rwandy o něm informoval už před dvěma lety.
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Okruh, na kterém by se ve Rwandě mělo závodit, zatím není vybudován. Vzniknout by měl v blízkosti mezinárodního letiště Bugesera, zhruba 40 km od metropole Kigali.
„Afrika je domovem více než 100 milionů fanoušků formule 1 a tohle číslo nadále rychle roste,“ uvedl v prohlášení generální ředitel F1 Stefano Domenicali. „Přibližujeme vzrušení, energii a drama formule milionům lidí, kteří dlouho čekali na návrat našeho sportu na tento kontinent,“ dodal.