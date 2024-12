McLaren, nebo Ferrari? V Abú Zabí vyvrcholí boj o Pohár konstruktérů

McLaren může vyhrát Pohár konstruktérů poprvé od roku 1998. Před týdnem v Kataru šanci nevyužil, doplatil hlavně na chybu Norrise. Pětadvacetiletý rodák z Bristolu byl dlouho na druhé příčce, později ale dostal trest deseti sekund „stop and go“ za nezpomalení během žlutých vlajek. Propadl se až na chvost a dojel desátý. Náskok McLarenu se tak ztenčil o devět bodů.

„Byla to nevyužitá příležitost,“ řekl Norris, poté co přišel o šanci zajistit si v předstihu konečné druhé místo v MS za jistým šampionem Maxem Verstappenem z Red Bullu. Před třetím Leclercem z Ferrari má osm bodů navrch.

Italská stáj může získat první triumf v Poháru konstruktérů od roku 2008. „Rozdíl 21 bodů hovoří o tom, že bychom museli mít perfektní víkend a McLaren naopak špatný. Dáme do toho ale maximum. Když to odjedeme dobře, můžeme toho ještě dosáhnout. Nemáme co ztratit,“ uvedl pilot Carlos Sainz, který absolvuje ve Ferrari poslední závod. V příštím roce bude jezdit za Williams.

Carlos Sainz během Velké ceny Las Vegas.

Sainze nahradí ve Ferrari Hamilton, takže ho čeká rozlučka s Mercedesem. V týmu „Stříbrných šípů“ působil od roku 2013 a získal s ním šest titulů (2014, 2015, 2017-2020). „Tento víkend nás čeká hlavně oslava. Oslava všeho, čeho jsme společně dokázali. I když se náš pracovní vztah chýlí ke konci, Lewis bude vždy součástí naší rodiny,“ podotkl šéf stáje Toto Wolff.

Na změny se chystají také v Red Bullu. Po sezoně odejde sportovní ředitel Jonathan Wheatley a po 18 letech i úspěšný konstruktér Adrian Newey. Nejistá je také budoucnost druhého jezdce Mexičana Sergia Péreze, jemuž se letos nedařilo a v průběžném pořadí MS je až osmý.

Konečnou šestou příčku v Poháru konstruktérů se pokusí udržet Alpine, který má pětibodový náskok před Haasem. Francouzská stáj se již rozloučila s pilotem Estebanem Oconem, v posledním závodě ho nahradí v kokpitu Australan Jack Doohan. V Haasu se budou loučit Dán Kevin Magnussen a Němec Nico Hülkenberg, v Sauberu pojedou naposledy Fin Valtteri Bottas a Čou Kuan-jü z Číny.

Program Velké ceny Abú Zabí začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 15:00 SEČ kvalifikace. Nedělní závod odstartuje ve 14:00.