Společnost Allwyn prodloužila partnerství s formulí 1, chce přilákat víc fanoušků

„Máme velkou radost, že můžeme naše oficiální partnerství s Formula 1 posunout na další úroveň – jde o náš dosud nejvýznamnější dlouhodobý závazek vůči tomuto sportu. Pokračováním spolupráce stvrzujeme společnou víru v sílu formule 1 oslovovat a inspirovat globální publikum,“ řekl Pavel Turek, ředitel pro globální partnerství ze společnosti Allwyn.
Prodloužení partnerství navazuje na úvodní rok 2025 a zároveň dále rozvíjí společný závazek k inovacím a technologiím. V plánu je třeba intenzivnější zapojení fanoušků prostřednictvím originálních aktivit. Přibudou kupříkladu interaktivní a vysílací prvky navržené tak, aby přilákaly další příznivce tohoto motosportu.
„Nová kapitola spolupráce nám umožňuje prohloubit propojení s fanoušky díky spuštění fanouškovské Allwyn League a rozšíření iniciativy F1 Allwyn Global Community Award. Budeme dbát na to, aby nadšení ze závodního okruhu přinášelo fanouškům výjimečný zážitek a komunitám, které navštěvujeme, trvalý pozitivní dopad,“ dodal Turek.
Společnost Allwyn bude mít v rámci rozšířeného partnerství i rozsáhlejší branding a vyšší viditelnost během zahřívacího kola (formation lap) při vybraných závodech této sezony.
Loňská sezona oslovila prostřednictvím televizního vysílání zhruba 1,8 miliardy diváků. A právě zahřívací kolo je jeden z nejsledovanějších a okamžiků víkendu formule 1.
Cíl prodloužené spolupráce je jasný: zvýšit zájem o sport a zlepšit fanouškovský zážitek.
„Naše spolupráce s Allwynem odráží společný závazek zanechávat pozitivní odkaz a využívat inovace jako nástroj k přinášení nových fanouškovských zážitků, jak v domácím prostředí, tak při našich globálních akcích. Allwyn je pro F1 silným a ceněným partnerem – jak v rozvoji samotného sportu, tak v přínosu pro lidi po celém světě, které oslovujeme,“ říká Emily Prazerová, obchodní ředitelka společnosti Formula 1.
Více soutěží pro fanoušky
Allwyn se rovněž zapojí do platformy F1 Predict, kde se fanoušci snaží uhodnout průběh klíčových momentů během závodního víkendu.
Vytvoření Allwyn League fanouškům umožní soutěžit o exkluzivní ceny F1 – včetně vstupenek na hlavní tribunu na Velkou cenu pro nejúspěšnějšího fanouška každého závodního víkendu a také o speciální ceny na konci sezony. Co je ve hře? Třeba vstup do Paddock Clubu a unikátní memorabilie.
Rozšíří se i iniciativa F1 Allwyn Global Community Awards, díky níž získaly loni celkem čtyři charitativní organizace v USA, Mexiku a Nizozemsku od Allwynu dar ve výši 100 000 eur na rozvoj svých aktivit. Tato iniciativa bude i v nové sezoně podporovat komunální projekty.