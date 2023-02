Do formule 1 se vrátí automobilka Ford, stane se partnerem Red Bullu

Americká automobilka Ford se v roce 2026 vrátí po více než dvou dekádách do formule 1, a to jako dodavatel motorů aktuálně mistrovské stáje Red Bull. Dohodu o spolupráci oznámily obě strany na prezentaci týmu před novou sezonou v New Yorku. V nadcházejících třech ročnících bude Red Bull spolupracovat ještě s dosavadním partnerem, japonskou automobilkou Honda.