Ferrari v Austrálii zaváhalo. Zastavte aspoň jedno auto, marně žádal Hamilton

  10:59
Těch přibližně patnáct sekund, které v cíli ztratilo Ferrari na Mercedes, mají z velké části na štítu stratégové italské stáje. „Tak aspoň jedno auto pošlete do boxů, ne?“ chtěl po svých inženýrech Lewis Hamilton ve chvíli, kdy vedení závodu zpomalilo závod a většina jezdců včetně obou mercedesů jela pro nové pneumatiky. Kolegové ho ale neposlechli.
Leclerc první, Russell druhý, Hamilton třetí. V úvodu Velké ceny Austrálie bylo Ferrari nejrychlejší.

Leclerc první, Russell druhý, Hamilton třetí. V úvodu Velké ceny Austrálie bylo Ferrari nejrychlejší. | foto: Reuters

Fernando Alonso na trati během kvalifikace na Velkou cenu Austrálie.
Fernando Alonso na trati během kvalifikace na Velkou cenu Austrálie.
Mechanici pracují na monopostu Lance Strolla v garáži týmu Aston Martin.
Kanadský pilot Lance Stroll na Albert Parku v Austrálii.
Zlobit se mohl zejména skvěle jedoucí Charles Leclerc, který po fantastickém startu šel do vedení, po několika útocích a předjížděcích manévrech Georgeho Russella se dokázal vždy vrátit do vedení a zajížděl po celý závod skvělé časy. Cílem však projel až jako třetí, prohrál i s mladíkem Kimim Antonellim, který od startu dotahoval ztrátu.

„Musíme to brát pozitivně,“ nechtěl Leclerc kritizovat vlastní tým. „Auto jsme měli dobré, mnohem lepší než to vypadalo v sobotní kvalifikaci. Zcela konkurenceschopné a z tohoto pohledu jsme spokojeni.“

Fernando Alonso na trati během kvalifikace na Velkou cenu Austrálie.
Fernando Alonso na trati během kvalifikace na Velkou cenu Austrálie.
Mechanici pracují na monopostu Lance Strolla v garáži týmu Aston Martin.
Kanadský pilot Lance Stroll na Albert Parku v Austrálii.
Monacký závodník se po startu dostal do vedení, po pár kolech ho dojel a předjel George Russell s mercedesem a diváci pokyvovali hlavami, jak se naplňuje předpoklad o dominanci Mercedesu. Ale Leclerc dobil baterii ve svém voze a prohnal se zpět na první místo. Báječný souboj pokračoval, Russell tlačil, předjížděl, ale ferrari na trati porazit nedokázal. Navíc se k němu přiblížil zezadu Hamilton. Už se mohl skoro dotknout zadního křídla jeho monopostu.

„Startér si to asi chtěl s námi užít, bylo to strašně rychlé a překvapil nás,“ popisoval Leclerc začátek závodu, kdy někteří jezdci nestihli ideálně zareagovat. Například mladík Antonelli šlápl na pedál příliš, „prohrábl“ kola a propadl se. Hadjarovi zase došla baterie už před první zatáčkou a z potenciální první příčky padal zpět.

Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

Poté ale přišlo 11. kolo. Hadjar odstavil svůj red bull s kouřícím motorem vedle trati a vedení závodu spustilo virtuální safety car. Všichni jezdci museli zpomalit, což řada z nich využila k zastávkám v boxech. Včetně obou jezdců Mercedesu. Ferrari však nezastavilo – marně se Hamilton ve vysílačce domáhal „pitstopu“ alespoň jednoho vozu.

„Závod to byl náročný a opravdu zajímavý,“ popisoval Leclerc. „Bylo těžké se bránit, občas docházela baterka, takže rychlostní rozdíly byly velké. Určitě jsem se nenudil.“

Jenže v rudých boxech to byly pořádné zmatky. Safety car fáze byla nezvykle dlouhá, takže nakonec se mechanici Ferrari připravili, ve 14. kole stáli na značkách i s novými pneumatikami, ale poté už je záběry kamer snímali, jak nevěřícně rozhazují ruce – ani jeden z jezdců k nim nezajel, pokyn do vysílačky nepřišel. A vzápětí safety car fáze skončila.

Inovací v F1 se nebojím. Enge o loňském „zvláštním“ titulovém boji i nové technice

V 18. okruhu dostala stáj z Maranella, stále v té chvíli ještě s oběma vozy ve vedení, druhou šanci – na vjezdu do boxové uličky odstavil svůj monopost cadillac navrátilec Valtteri Bottas. Jenže Ferrari nestihlo reagovat a v dalším kole už kvůli odklízení vozu vydal ředitel závodu pokyn k uzavření pit lane.

A tak musel Leclerc „potupně“ do boxů až ve 25. kole za plného provozu, stejně jako o tři kola později Hamilton. Propadli se za jezdce Mercedesu a do konce závodu už s tím nedokázali nic udělat. I proto, že druhá polovina Velké ceny byla o mnoho klidnější.

„Naše auto jede dobře, vůbec nebylo tak špatné, jak to vypadalo v sobotu,“ snažil se Leclerc najít pozitiva. A propad z první příčky stratégům stáje nevyčítá. „Třetí místo dnes bylo maximem, kterého jsme mohli dosáhnout. Nemyslím si, že jsme mohli vyhrát.“

Spokojený byl i Hamilton, po roce trápení od něj byla konečně slyšet pozitivní slova. „Měl jsem skvělou rychlost a závodění jsem si zase užíval. Vůbec nemáme špatné auto a z úvodního závodu si odnášíme hodně pozitiv,“ nechal se slyšet v cíli.

Cílem však projel až čtvrtý. Do vedení celkového pořadí šampionátu se poprvé v kariéře dostal britský čekatel George Russell.

Jako v elektrickém křesle. Zoufalý Aston v F1 trpí, šéf se bojí o piloty: Jde o zdraví

„Byla to bitva, zábavný závod. Chvíli byl někdo rychlý, potom zase pomalý, což způsobuje změny pořadí, ale lidi možná nevědí proč,“ řekl Russell. Má pravdu, výrazná grafika dobíjení baterie a spotřeby energie by se hodila, na druhou stranu se hodně přejíždělo a to v melbournském Albert Parku nebývalo v minulých letech ani trochu pravidlem.

„Bavilo mě to, byla to velká legrace,“ popisoval v cíli třetí Antonelli, který pokazil start a musel se probíjet vpřed. „Předjížděcí mód, který máme letos k dispozici, je opravdu silný a dá se s ním dobře pracovat.“

