Ferrari prodloužilo smlouvu s monackým jezdcem Leclercem

„Mám velkou radost, že budu nosit závodní kombinézu Ferrari ještě několik sezon. Mým snem bylo závodit za tenhle tým už od tří let,“ řekl Leclerc.

„Od té doby, co jsem v roce 2016 nastoupil do akademie Ferrari, je to má druhá rodina. Za posledních pět let jsme toho společně hodně dokázali a prošli si vším možným. Nicméně věřím, že to nejlepší teprve přijde. Mým snem zůstává vyhrát mistrovství světa s Ferrari a jsem si jistý, že v příštích letech zažijeme skvělé časy a uděláme radost našim fanouškům,“ dodal vítěz pěti Velkých cen.

V uplynulé sezoně se Leclercovi žádný závod vyhrát nepovedlo, v konečném hodnocení seriálu skončil pátý. Jeho nejlepším výsledkem v pořadí MS je druhé místo z roku 2022. Ferrari pomohl spolu se Španělem Carlosem Sainzem loni k třetímu místu v Poháru konstruktérů.