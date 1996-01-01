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Od jeho příchodu uplynulo třicet let. Dorazil jako dvojnásobný mistr světa. Chvíli to trvalo, ale Michael Schumacher vládl formuli 1 i v červené. Ferrari si o víkendu připomene jeho první sezonu, pro domácí Velkou cenu Itálie na okruhu v Monze připravilo speciální monopost věnovaný německé legendě. Podívejte se, jak vypadá.
Autor: Scuderia Ferrari
Ferrari vyjede před domácí fanoušky v tradičně červeném vozu s bílými prvky na křídlech a černými detaily, zbarvení je inspirované Schumacherovým monopostem z roku 1996.
Autor: Scuderia Ferrari
Italská stáj k významnému výročí napsala: „Michaelovy roky ve Ferrari nebyly jen o vítězstvích a titulech. Jeho neoblomnost v cestě k dokonalosti, pozornost vůči detailům, disciplína a schopnost být správným týmovým hráčem pomohly vytvořit mentalitu, která se stala jednou ze základních charakteristik Ferrari.“
Autor: Scuderia Ferrari
„Také o třicet let později na této mentalitě stavíme a přistupujeme s ní ke každému závodu. A kde jinde tento odkaz oslavit než právě na domácím závodě v Monze, bereme to jako ideální příležitost,“ stojí rovněž ve zprávě.
Autor: Scuderia Ferrari
Na obou monopostech najdete i Schumacherovo logo a iniciály M. S. Nechybí ani grafika inspirovaná helmou legendárního pilota, na níž měl vyobrazených sedm hvězd symbolizujících počet jeho mistrovských titulů.
Autor: Scuderia Ferrari
Oba piloti, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, obléknou speciální kombinézy, rukavice, boty i helmy. Upravené týmové oblečení dostanou také mechanici a další zaměstnanci Ferrari.
Autor: Scuderia Ferrari
Ferrari do Monzy přiveze i tři historické monoposty, v nichž Schumacher závodil. Konkrétně se bude jednat o modely F310 z roku 1996, 248 F1 z jeho poslední sezony v roce 2006 a F2002, v němž se během víkendu projedou bývalí piloti Rubens Barrichello a Sebastian Vettel.
Autor: Scuderia Ferrari
V roce 1996 přestoupil Schumacher do Ferrari z Benettonu, v jehož barvách vyhrál předchozí dvě sezony. V té první v italské stáji skončil celkově třetí za Damonem Hillem a Jacquesem Villeneuvem.
Autor: Scuderia Ferrari
Prvního titulu ve Ferrari se dočkal v roce 2000, opanoval i další čtyři ročníky. V tu dobu byl králem formule 1 a upevňoval si status jedné z největších legend motorsportu.
Autor: Scuderia Ferrari
Za deset let v červeném monopostu si dojel pro prvenství ve dvaasedmdesáti Velkých cenách, kromě pěti titulů pomohl i k šesti celkovým triumfům v Poháru konstruktérů.
Autor: Scuderia Ferrari
„Zastváka v Monze je pro nás vždy velice speciální. Závodění před našimi tifosi dodává celému týmu neuvěřitelnou energii. A jelikož budeme oslavovat odkaz Michaela Schumachera, celý víkend pro nás bude mít ještě další emocionální rozměr,“ prohlásil šéf stáje Fred Vasseur.
Autor: Scuderia Ferrari
Schumacher si podmanil závod v Monze pětkrát (1996, 1998, 2000, 2003, 2006). Poslední vítězství Ferrari na této trati se datuje do roku 2024, tehdy jako první projel cílem Leclerc.
Autor: Scuderia Ferrari
„Michaela vidím jako inspiraci, ikonu,“ řekl na tiskové konferenci Leclerc. „Byl to ztělesněný talent, navíc podpořený tvrdou prací. Vyrůstal jsem s tím, že se jednou vydám v jeho stopách. V té době by mě ani nenapadlo, že budu moct závodit ve stejném týmu jako kdysi on.“
Autor: Guglielmo Mangiapane, Reuters
O Schumacherovi před startem závodního víkendu pohovořil i Hamilton: „Jako malý jsem hrál videohry, vždycky jsem jezdil za Michaela v tom krásném červeném autě. Představoval jsem si, jaké to asi je ve skutečnosti. Byl to neuvěřitelný lídr, mimořádný závodník po celou svou kariéru. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl i soupeřit, čehož si dodnes nesmírně vážím.“
Autor: Luca Bruno, ČTK
Oba piloti před závodem zapózovali fotografům u speciálního monopostu a jmenovky SCHUMACHER. Hamiltonovi patří v průběžném pořadí šampionátu třetí příčka, Leclerc je pátý.
Autor: Scuderia Ferrari
Oslaví Ferrari připomínku svého nejúspěšnějšího jezdce vítězstvím? „Monza je náročný okruh, rozestupy budou znovu velmi těsné. Chceme čerpat motivaci z nadšení našich fanoušků a dopřát jim skvělý víkend,“ vzkázal Vasseur.
Autor: Profimedia.cz