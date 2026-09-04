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Domácí pocta legendě. Podívejte se, jak vypadá ferrari věnované Schumacherovi

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Fotočlánek   11:50
Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Charles Leclerc ve speciálním triku věnovanému výročí první sezony Michaela... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu... Ferrari se na domácím okruhu v Monze představí ve speciálním monopostu...
Od jeho příchodu uplynulo třicet let. Dorazil jako dvojnásobný mistr světa. Chvíli to trvalo, ale Michael Schumacher vládl formuli 1 i v červené. Ferrari si o víkendu připomene jeho první sezonu, pro domácí Velkou cenu Itálie na okruhu v Monze připravilo speciální monopost věnovaný německé legendě. Podívejte se, jak vypadá.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Slavia C vs. PísekFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Slavia C vs. Písek //www.idnes.cz/sport
5. 9. 10:15
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Motorlet Praha vs. Aritma PrahaFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Motorlet Praha vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
5. 9. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Loko Praha vs. BenešovFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Loko Praha vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
5. 9. 10:15
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Ml. Boleslav B vs. ZápyFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Ml. Boleslav B vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
5. 9. 10:15
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Finsko vs. ČeskoFlorbal - - 5. 9. 2026:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 9. 13:00
  • 2.79
  • 5.00
  • 1.90
Newcastle vs. BournemouthFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Newcastle vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5. 9. 13:30
  • 2.19
  • 3.77
  • 3.26
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