Maďarský bod zlomu. Leclerc vysvětlil, kde přišel o šanci na úspěch

„Nechápu to! Nevím, proč mě poslali na tvrdé gumy,“ zlobil se Leclerc chvilku po závodě. Na bíle značené, tedy nejtvrdší směsi pneumatik se trápil, od soupeřů dostával více než sekundu na kolo a zlou volbu týmu potvrdil úplný závěr závodu, kdy ho povolali na další přezouvání, tentokrát na superměkkou směs. Ta ho však už ze šestého místa nahoru nevytáhla.

Pro monackého jezdce to byl bod zlomu Velké ceny Maďarska. Namísto toho, aby útočil, dostal ve 39. kole na auto nekonkurenceschopné gumy. Ty sice v pátečním tréninku fungovaly slušně, jenže to se lepily na rozpálený asfalt, teď, pod mrakem a v pouhých devatenácti stupních, byl Leclerc jako na ledě.

Vedení stáje rozhodlo navzdory přání Leclerca, který chtěl zůstat na středně tvrdých gumách a poté na závěr závodu dostat nejměkčí směs. Inženýři se odhodlali pokrýt zastávky soupeřů a podcenili další okolnosti. Stratégům z Maranella nenapověděl ani fakt, že Esteban Ocon a Fernando Alonso z týmu Alpine se na nejtvrdších slickách trápili.

„Zastavení pro tvrdé gumy rozhodlo závod,“ popisoval druhý muž šampionátu. „Vůbec netuším, proč jsem musel do boxů tak brzo, i přední pneumatiky ještě byly v pořádku. Mohl jsem vydržet na dráze minimálně dalších deset kol, nasadit měkčí směs a byl bych na pódiu,“ lkal závodník.

Podle Leclerca jeho tým pravděpodobně reagoval na zastávku Maxe Verstappena, byla to však chyba. „Naší výměnou jsme ztratili mnohem víc, než získali. Nemyslím si, že jsme měli jakkoliv reagovat, měli jsme zůstat u naší strategie.“

Po dodatečné návštěvě v pitlane pro měkké gumy pár kol před koncem se Leclerc, favorit závodu, propadl na šesté místo. A už na něm zůstal. Není divu, že si šéf stáje Mattia Binotto musel pár kol před cílem odskočit z boxové zídky do zákulisí. Ferrari má skvělé auto, ale zase to, letos už pokolikáté, pokazilo na dráze.

„Když jsme přezuli na tvrdé gumy, naše simulace ukazovaly, že je bude těžké zahřát a 10 - 11 kol budeme pomalejší, ale poté, ke konci úseku, a ten náš měl mít 30 kol, budeme rychlejší než ostatní,“ popisoval novinářům Binotto. „Navíc jsme museli pokrýt Maxe a 30 kol bylo na měkké gumy moc.“

Jenže simulace se realitě ani nepřiblížila. Charles Leclerc ztrácel dál, i po zmiňovaných deseti kolech. Možná za to mohla nízká teplota, možná drobné dešťové přeháňky, možná obojí. Binotto neměl vysvětlení, proč pneumatiky nefungovaly.

„Zvažovali jsme všechny alternativy, diskutovali o tom, co pro nás bude nejlepší a tohlo bylo rozhodnutí, které jsme přijali. A dnes to jednoduše nebylo to správné,“ pokračoval italský manažer, který už ve Ferrari ustál nejednu krizi.

Podle něj nebyla strategická chyba jediným důvodem, proč Ferrari neveze očekávané vítězství. „Je zásadní říct, že auto dnes nefungovalo tak, jak jsme po pátečních trénincích očekávali. Byly dnes zcela jiné podmínky, mnohem chladněji. Nebyli jsme dost rychlí, ať jsme měli na ráfcích jakékoliv pneumatiky,“ dodal.

Po šestém místě v cíli ztrácí Leclerc před letní pauzou již osmdesát bodů na lídra šampionátu Verstappena a devět Velkých cen před koncem sezony se jeho sen o letošním titulu formule 1 pozvolna rozplývá.