Když po posledních výměnách pneumatik hlásil inženýr do vysílačky vedoucímu Kimimu Antonellimu, že největším nebezpečím je pro něj v té chvíli třetí Leclerc, nemýlil se. Max Verstappen se na středně tvrdé směsi trápil, zatímco Monačan po dráze letěl. Ačkoliv jel rovněž na dvě zastávky, Nizozemec v souboji s ním neměl žádnou šanci.
„Byl to celkem dobrý závod, byli jsme rychlí, nakonec nám uteklo vítězství, které bylo naším cílem. Přesto jsem měl konečně ze závodění radost,“ hovořil v cíli v Austinu Charles Leclerc.
A určitě tím neměl na mysli fakt, že po extrémně náročném tropickém Singapuru byla jízda po okruhu ve zvlněných pláních Texasu mnohem příjemnější. Jedna z nejpovedenějších novodobých tratí Scuderii skvěle sedla. Co se nepovedlo v sobotní kvalifikaci, kde všichni ve Ferrari hovořili o promarněném potenciálu, napravili oba jezdci už na startu.
Vozy stáje Red Bull na zrychlení rudých střel ani trochu nestačily, Isack Hadjar zmizel za nimi a Max Verstappen si musel pozici na druhé příčce vybojovat zpět. V prvním stintu ještě na Leclerca stačil, krize Red Bullu přišla o něco později, jenže lídr Antonelli mu mezitím zmizel daleko vpředu.
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Poté v souboji s Red Bullem rozhodla strategie, správná volba pneumatik, správné načasování zastávek. „Na nejměkčích pneumatikách to nebylo ideální. Naštěstí jsme na nich na rozdíl od Red Bullu nezůstali, takže jsme v dalších stintech už byli rychlejší,“ komentoval průběh závodu Leclerc. „Předjetí v závěru bylo náročné, ale nějak jsem to zvládl. Bohužel na boj o vítězství už nezbyl čas.“
Ferrari stejně jako většina soupeřů stavěla u mechaniků dvakrát, zatímco vítěznému Antonellimu stačila jediná výměna pneumatik. „Kimi vyhrál s jednozastávkovou strategií, tu jsme ani neměli v plánu. S naším vozem by to nešlo,“ pokračoval Leclerc.
„Jsem rád za třetí místo, kdyby mi nepomohl virtuální safety car, dojel by mě i Lewis Hamilton,“ přiznal Verstappen, že tentokrát na tom bylo Ferrari lépe.
Čtvrtý Lewis Hamilton sice porazil oba mclareny i Hadjara s druhým red bullem, Leclercovy pocity však nesdílel. Až na samotný závěr závodu nebyl s vozem vůbec spokojený. „Většinou jsem bojoval se silnou nedotáčivostí a monopost odmítal správně reagovat v pomalých zatáčkách. Velkou cenu jsem ztratil během prvních dvou stintů,“ popisoval britský závodník.
Monoposty SF-26 těžily z nového balíčku vylepšení, které do Austinu stáj přivezla. Největšího vylepšení se dostalo podlaze vozu a v zatáčkách rudé stroje dominovaly. Na rovinkách, které jsou kvůli chybějícím koním pod kapotou letošní slabinou Ferrari, už tolik neztrácely. Příští rok se bude závodit se stejnými monoposty a zdá se, že Ferrari už našlo cestu, bude potřeba s ním počítat?
Z Ferrari zní koncem každé sezony: „Příští rok si pojedeme pro titul!“ Ale pokud by jim výkonnost vydržela, tentokrát to třeba vyjde. Bylo by to symbolicky dvacet let od slavného triumfu Kimiho Räikkönena.
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