Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ferrari je zpět. Konečně jsem měl závodní radost, řekl Leclerc po Velké ceně USA

Autor:
  8:08
Charles Leclerc na trati Velké ceny USA

Charles Leclerc na trati Velké ceny USA | foto: Reuters

Britský pilot Ferrari Lewis Hamilton během zastávky v boxech při kvalifikaci na...
Lewis Hamilton na trati Velké ceny USA
Lewis Hamilton na trati Velké ceny USA
Max Verstappen z Red Bullu projíždí zatáčkou během kvalifikace na Velkou cenu...
20 fotografií
V Austinu, při Velké ceně v USA, Ferrari sice nevyhrálo, ale rázně ohlásilo, že je zpět. „Zase se s námi musí počítat,“ ukazoval výkon rudých vozů. V mistrovství světa se stále bojuje o druhou příčku v Poháru konstruktérů i mezi jezdci a v Maranellu jsou zatím na dobré cestě, aby oba tituly vicemistra putovaly do Itálie.

Když po posledních výměnách pneumatik hlásil inženýr do vysílačky vedoucímu Kimimu Antonellimu, že největším nebezpečím je pro něj v té chvíli třetí Leclerc, nemýlil se. Max Verstappen se na středně tvrdé směsi trápil, zatímco Monačan po dráze letěl. Ačkoliv jel rovněž na dvě zastávky, Nizozemec v souboji s ním neměl žádnou šanci.

„Byl to celkem dobrý závod, byli jsme rychlí, nakonec nám uteklo vítězství, které bylo naším cílem. Přesto jsem měl konečně ze závodění radost,“ hovořil v cíli v Austinu Charles Leclerc.

Britský pilot Ferrari Lewis Hamilton během zastávky v boxech při kvalifikaci na Velkou cenu USA
Lewis Hamilton na trati Velké ceny USA
Lewis Hamilton na trati Velké ceny USA
Max Verstappen z Red Bullu projíždí zatáčkou během kvalifikace na Velkou cenu USA.
20 fotografií

A určitě tím neměl na mysli fakt, že po extrémně náročném tropickém Singapuru byla jízda po okruhu ve zvlněných pláních Texasu mnohem příjemnější. Jedna z nejpovedenějších novodobých tratí Scuderii skvěle sedla. Co se nepovedlo v sobotní kvalifikaci, kde všichni ve Ferrari hovořili o promarněném potenciálu, napravili oba jezdci už na startu.

Vozy stáje Red Bull na zrychlení rudých střel ani trochu nestačily, Isack Hadjar zmizel za nimi a Max Verstappen si musel pozici na druhé příčce vybojovat zpět. V prvním stintu ještě na Leclerca stačil, krize Red Bullu přišla o něco později, jenže lídr Antonelli mu mezitím zmizel daleko vpředu.

Antonelli suverénně ovládl Velkou cenu USA, ale na titul si zatím musí počkat

Poté v souboji s Red Bullem rozhodla strategie, správná volba pneumatik, správné načasování zastávek. „Na nejměkčích pneumatikách to nebylo ideální. Naštěstí jsme na nich na rozdíl od Red Bullu nezůstali, takže jsme v dalších stintech už byli rychlejší,“ komentoval průběh závodu Leclerc. „Předjetí v závěru bylo náročné, ale nějak jsem to zvládl. Bohužel na boj o vítězství už nezbyl čas.“

Ferrari stejně jako většina soupeřů stavěla u mechaniků dvakrát, zatímco vítěznému Antonellimu stačila jediná výměna pneumatik. „Kimi vyhrál s jednozastávkovou strategií, tu jsme ani neměli v plánu. S naším vozem by to nešlo,“ pokračoval Leclerc.

„Jsem rád za třetí místo, kdyby mi nepomohl virtuální safety car, dojel by mě i Lewis Hamilton,“ přiznal Verstappen, že tentokrát na tom bylo Ferrari lépe.

f1

All action at the start at COTA! ‍

#F1 #Formula1 #USGP

25. října 2026 v 21:20, příspěvek archivován: 26. října 2026 v 0:46
oblíbit odpovědět uložit

Čtvrtý Lewis Hamilton sice porazil oba mclareny i Hadjara s druhým red bullem, Leclercovy pocity však nesdílel. Až na samotný závěr závodu nebyl s vozem vůbec spokojený. „Většinou jsem bojoval se silnou nedotáčivostí a monopost odmítal správně reagovat v pomalých zatáčkách. Velkou cenu jsem ztratil během prvních dvou stintů,“ popisoval britský závodník.

Monoposty SF-26 těžily z nového balíčku vylepšení, které do Austinu stáj přivezla. Největšího vylepšení se dostalo podlaze vozu a v zatáčkách rudé stroje dominovaly. Na rovinkách, které jsou kvůli chybějícím koním pod kapotou letošní slabinou Ferrari, už tolik neztrácely. Příští rok se bude závodit se stejnými monoposty a zdá se, že Ferrari už našlo cestu, bude potřeba s ním počítat?

Z Ferrari zní koncem každé sezony: „Příští rok si pojedeme pro titul!“ Ale pokud by jim výkonnost vydržela, tentokrát to třeba vyjde. Bylo by to symbolicky dvacet let od slavného triumfu Kimiho Räikkönena.

Máte mě za pokusného králíka? Hamilton kritizoval Ferrari, za své výroky se omluvil
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Macháč vs. De MinaurTenis - 1. kolo - 26. 10. 2026:Macháč vs. De Minaur //www.idnes.cz/sport
26. 10. 15:00
  • 2.95
  • -
  • 1.39
Zlín vs. Frýdek-M.Hokej - 15. kolo - 26. 10. 2026:Zlín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
26. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.30
  • 3.30
Menšík vs. NeumayerTenis - 1. kolo - 26. 10. 2026:Menšík vs. Neumayer //www.idnes.cz/sport
26. 10. 17:30
  • 1.12
  • -
  • 6.02
Sparta vs. Vary BohemiansFlorbal - 8. kolo - 26. 10. 2026:Sparta vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
26. 10. 18:00
  • 2.87
  • 5.50
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Nečas dvěma přihrávkami mírnil prohru, Montreal uspěl pod širým nebem

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v zápase NHL

V nedělních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Martin Nečas asistoval u obou branek Colorada, výhru 6:2 však slavil domácí Nashville. Další prohru neodvrátil trápící se Vancouver. Obránce Filip...

26. října 2026  6:56,  aktualizováno  8:08

Ferrari je zpět. Konečně jsem měl závodní radost, řekl Leclerc po Velké ceně USA

Charles Leclerc na trati Velké ceny USA

V Austinu, při Velké ceně v USA, Ferrari sice nevyhrálo, ale rázně ohlásilo, že je zpět. „Zase se s námi musí počítat,“ ukazoval výkon rudých vozů. V mistrovství světa se stále bojuje o druhou příčku...

26. října 2026  8:08

Tenis ATP Basilej 2026: Program, los, výsledky, Lehečka a živý přenos

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve finále turnaje v Tokiu.

Halový turnaj ATP 500 Basilej s oficiálním názvem Swiss Indoors Basel se letos koná od 26. října do 1. listopadu v hale St. Jakobshalle v Basileji. Letošní ročník nabízí silné startovní pole v čele s...

26. října 2026  8:04

ATP Vídeň 2026: Program, los, výsledky, Češi a živý přenos

Jakub Menšík hraje bekhend na tenisové exhibici Red Bull BassLine ve Vídni.

Turnaj kategorie ATP 500 Vídeň, známý jako Erste Bank Open, se koná od 26. října do 1. listopadu v hale Wiener Stadthalle. Český tenis v hlavní soutěži reprezentují Jakub Menšík a Tomáš Macháč....

26. října 2026  7:58

Antonelli suverénně ovládl Velkou cenu USA, ale na titul si zatím musí počkat

Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně USA.

Už v americkém Austinu mohl dvacetiletý Andrea Kimi Antonelli slavit titul mistra světa formule 1, ale nakonec mu k tomu nestačilo ani suverénní vítězství. Lewis Hamilton a George Russell, jeho...

25. října 2026  20:45,  aktualizováno  26. 10. 7:55

Luka střelcem sezony, Lakers díky němu otočili s Utahem. Šampioni stále spí

Luka Dončič ukazuje, kolik bodů právě připsal Lakers.

Slovinský basketbalista Luka Dončič pomohl v NBA 52 body, deseti asistencemi a osmi doskoky Los Angeles Lakers k vítězství 132:123 nad Utahem. Stal se tak prvním hráčem, který v této sezoně překonal...

26. října 2026  7:41

Fotbalový Hradec doma trpí. Kouč Horejš: Na tohle jsme nebyli zvyklí

Jablonecký Filip Novák sráží ve skluzu míč před Tomášem Čvančarou z Hradce.

Tahle nepříjemná série už musí hodně mrzet a nahlodávat sebevědomí. Fotbalisté Hradce Králové v posledních týdnech ztratili jistotu, která jim řadu měsíců dodávala klid a potřebné body. V domovské...

26. října 2026  7:30

Priske: Brunes? Štěstí i kvalita, druhý gól byl klasa. Pomohlo sezení s asistentem

Brian Priske, kouč Sparty

Sám si musel mockrát lámat hlavu, jak to zařídit, aby odjistil hlavní sparťanskou zbraň. Čtrnáct zápasů zůstala zadřená, což trenéra Briana Priskeho jistě trápilo. Když útočník Jonatan Braut Brunes...

26. října 2026  6:42

Nový hokejový dozor. Bičánek přibližuje: Mám tři obrazovky, ale zvuk vypínám

Premium
Radim Bičánek se stal předsedou disciplinární komise extraligy.

Hlavně na ledě nefilmujte. Nepřihrávejte zákroky, nefňukejte a nesimulujte. V kostce nejdůležitější zpráva nového šéfa disciplinární komise Radima Bičánka směrem k extraligovým hokejistům v nové...

26. října 2026

Mbappé králem El Clásika. Real Madrid vyhrál, Barcelonu připravil o první body

Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Kyliana Mbappého.

Barcelona prohrála v 10. kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atlétikem Madrid. Real se...

25. října 2026  23:17

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík

Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z...

Po utkání radostně naskákal na spoluhráče, hlasitě dával průchod emocím. Slovenský fotbalový obránce Dávid Krčík si náramně užil výhru v Plzni, kde ještě na začátku sezony působil. Na jaře v jejím...

25. října 2026  22:34

Pardubice ustály výpadek a poskočily na druhé místo. Hradec přetlačil Plzeň

Rhyjon Blackwell z Ústí nad Labem u míče, brání ho pardubický Zed Key.

Přímý souboj o druhé místo v Národní basketbalové lize vyhrály Pardubice, které zvítězily v Ústí nad Labem 83:64. Úřadující vicemistři uspěli ve šlágru 8. kola týden po domácí porážce s Děčínem a...

25. října 2026  21:15,  aktualizováno  21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×