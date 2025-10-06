A zase ten Alonso. Veterán v Singapuru zuřil a nadával, naštval ho Hamilton

Autor:
  7:30
Fernando Alonso a Lewis Hamilton se poprvé ostře střetli na okruhu formule 1 už v roce 2007, kdy se jako týmoví kolegové vzájemnými naschvály a podrazy nakonec připravili o titul. A naposledy v roce 2025, konkrétně při Velké ceně Singapuru. „Sakra, to snad ne! Nemůžu tomu uvěřit. Jo, on o tom věděl! To snad ne, fakt ne!“ opakoval Alonso rozhořčeně do vysílačky.
Fernando Alonso

Fernando Alonso | foto: Reuters

George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
Lando Norris na trati Velké ceny Singapuru
35 fotografií

Co se vůbec stalo?

Španělský veterán v závěru noční Velké ceny parádní stíhací jízdou stahoval své soupeře. Při zastávce v boxech totiž mechanici Aston Martinu dlouho nemohli vyměnit jedno z kol a ztratil drahocenný čas. V závěrečném okruhu dojel Lewise Hamiltona s Ferrari a možná by ho i předjel, kdyby ho Brit nezačal blokovat.

Nudný závod F1 v Singapuru vyhrál Russell, McLaren získal další Pohár konstruktérů

Hamilton totiž vlál po dráze ze strany na stranu, vyjížděl z trati a chvíli to vypadalo, že ani nedojede do cíle. Přehřály se mu brzdy, kolem jeho auta létaly jiskry a bylo jasné, že nemá šanci bojovat o umístění. Alonso by ho v posledních zatáčkách předjel, ale neměl kudy. Možná to vypadalo, že se sedminásobný šampion jen snažil udržet na dráze, ale Španěl byl přesvědčený, že jednoduše bránil pozici a blokoval ho i za cenu vyjetí z dráhy.

„Smí se vůbec závodit bez brzd? Tohle by přece neměl!“ zlobil se Alonso.

Přerušil ho až jeho inženýr: „Jo, díváme se na to a souhlasíme. Kontrolujeme i traťové limity a další věci. Je tam ještě rezerva. Každopádně osmé místo, dobrá práce po tom, co se stalo (v boxech).“

„Ale mělo to být sedmé místo!“ nepolevoval Alonso. „Přece nemůže jezdit, jakoby byl sám na trati. To už je možná trochu moc.“

George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
Lando Norris na trati Velké ceny Singapuru
35 fotografií

Ačkoliv měl Alonso v otázce bezpečnosti do jisté míry pravdu, není neobvyklé, že jezdci dojíždějí závody s technickými problémy. Zrovna právě Hamilton vyhrál v roce 2020 Velkou cenu Velké Británie s proraženou pneumatikou – půl kola odjel po třech kolech.

Tentokrát však Brit podobné štěstí neměl. Jeho výlety mimo trať byly až moc viditelné. Po závodě obdržel od sportovních komisařů pětisekundový trest za to, že si v posledních kolech příliš zkracoval zatáčky. A trest ho odsunul na osmé místo, právě za Alonsa.

Teplo tentokrát nevadilo. Stále nevíme, kde se ta výkonnost vzala, zářil Russell

Nebyl to ten den však jediný výlev emocí, který Alonso do vysílačky předvedl. 34 kol před koncem závodu, po pokažené zastávce, kdy v boxech strávil 9 sekund, se snažil soustředit na jízdu a nechtěl poslouchat svého inženýra. Což mu dal jasně najevo.

„Když na mě budeš mluvit každé kolo, vypnu si vysílačku,“ prohlásil Alonso. A zasloužil se tak o možná nejzábavnější moment celé Velké ceny Singapuru.

f1

Leave ✍️ Fernando ✍️ alone ✍️

#F1 #Formula1 #SingaporeGP

5. října 2025 v 15:14, příspěvek archivován: 5. října 2025 v 20:25
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Siniaková vs. ŠnajderováTenis - 1. kolo - 6. 10. 2025:Siniaková vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.30
  • -
  • 3.40
Shapovalov vs. LehečkaTenis - 3. kolo - 6. 10. 2025:Shapovalov vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
6. 10. 08:00
  • 2.54
  • -
  • 1.53
Mrva vs. CoulibalyTenis - 1. kolo - 6. 10. 2025:Mrva vs. Coulibaly //www.idnes.cz/sport
6. 10. 13:30
  • 2.14
  • -
  • 1.64
Česká Lípa vs. LiberecFlorbal - 4. kolo - 6. 10. 2025:Česká Lípa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 10. 19:00
  • 2.10
  • 5.51
  • 2.32
Rauma vs. ZugHokej - 5. kolo - 7. 10. 2025:Rauma vs. Zug //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
  • 2.43
  • 4.12
  • 2.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?

Na dlouho se zavřeli v šatně a vyříkávali si další porážku. Už čtvrtou v řadě. Hokejisté Sparty zvýraznili svoji krizi v Kladně. Nestačilo jim ani dvojí vedení, báječně rozehranou nedělní bitvu...

6. října 2025  7:30

A zase ten Alonso. Veterán v Singapuru zuřil a nadával, naštval ho Hamilton

Fernando Alonso a Lewis Hamilton se poprvé ostře střetli na okruhu formule 1 už v roce 2007, kdy se jako týmoví kolegové vzájemnými naschvály a podrazy nakonec připravili o titul. A naposledy v roce...

6. října 2025  7:30

Bitka s bývalým parťákem? Tohle si nesmí dovolit, říkal pardubický Kelemen

Už ve 40. sekundě zápasu s Vítkovicemi se jal mstít faulovaného Roberta Kousala, který po střele schytal úder do hlavy. Pardubický forvard Miloš Kelemen se v bitce střetl s obráncem Jakubem Zbořilem,...

6. října 2025  7:25

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Priske: Byli jsme lepší, střely něco říkají o naší dominanci. Z výsledku cítil zklamání

Bylo znát, že chtěl zvítězit. Bod z derby se počítá, ale... Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že tentokrát měl jeho tým na víc. Proto po utkání se Slavií působil lehce rozmrzele.

6. října 2025  6:50

Tři scénáře pro Procházku. Výhru a ambice má, ale kam dál? Situace v UFC je spletitá

Premium

Někdy se pokračování příběhu po turnaji rozuzlí a nabídne jasná řešení. Víkendová akce UFC však budoucnost spíš zamotala. I pro nejlepšího českého MMA zápasníka Jiřího Procházku.

6. října 2025

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03,  aktualizováno  23:12

Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy utrpěli první domácí prohru v sezoně a propásli šanci postoupit na první místo v tabulce. Hosté z Toulouse vyhráli po obratu 2:1 gólem v nastavení. Vedení...

5. října 2025  18:14,  aktualizováno  22:55

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

5. října 2025  21:51

Vydru jsem měl vyloučit, kál se sudí po své premiéře v derby. Trenéři ho ale chválili

Byla to situace, která klidně mohla celý zápas poslat úplně jiným směrem. Kdyby sudí Jan Všetečka ve fotbalovém derby (1:1) udělil žlutou, nebo červenou kartu sparťanovi Vydrovi za zákrok na slávistu...

5. října 2025  21:51

Střelec Kušej: Že je Sparta silnější? Vždyť jsme ji v deseti do ničeho nepustili

Od května 2023 je prvním slávistou, který skóroval ve fotbalovém derby na Letné. „Jsem rád, že jsem takhle mohl týmu pomoct. Dát gól v derby a ještě k tomu na Letné má pro mě velký význam. Proto ho...

5. října 2025  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.