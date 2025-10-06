A zase ten Alonso. Veterán v Singapuru zuřil a nadával, naštval ho Hamilton

Co se vůbec stalo?
Španělský veterán v závěru noční Velké ceny parádní stíhací jízdou stahoval své soupeře. Při zastávce v boxech totiž mechanici Aston Martinu dlouho nemohli vyměnit jedno z kol a ztratil drahocenný čas. V závěrečném okruhu dojel Lewise Hamiltona s Ferrari a možná by ho i předjel, kdyby ho Brit nezačal blokovat.
Hamilton totiž vlál po dráze ze strany na stranu, vyjížděl z trati a chvíli to vypadalo, že ani nedojede do cíle. Přehřály se mu brzdy, kolem jeho auta létaly jiskry a bylo jasné, že nemá šanci bojovat o umístění. Alonso by ho v posledních zatáčkách předjel, ale neměl kudy. Možná to vypadalo, že se sedminásobný šampion jen snažil udržet na dráze, ale Španěl byl přesvědčený, že jednoduše bránil pozici a blokoval ho i za cenu vyjetí z dráhy.
„Smí se vůbec závodit bez brzd? Tohle by přece neměl!“ zlobil se Alonso.
Přerušil ho až jeho inženýr: „Jo, díváme se na to a souhlasíme. Kontrolujeme i traťové limity a další věci. Je tam ještě rezerva. Každopádně osmé místo, dobrá práce po tom, co se stalo (v boxech).“
„Ale mělo to být sedmé místo!“ nepolevoval Alonso. „Přece nemůže jezdit, jakoby byl sám na trati. To už je možná trochu moc.“
Ačkoliv měl Alonso v otázce bezpečnosti do jisté míry pravdu, není neobvyklé, že jezdci dojíždějí závody s technickými problémy. Zrovna právě Hamilton vyhrál v roce 2020 Velkou cenu Velké Británie s proraženou pneumatikou – půl kola odjel po třech kolech.
Tentokrát však Brit podobné štěstí neměl. Jeho výlety mimo trať byly až moc viditelné. Po závodě obdržel od sportovních komisařů pětisekundový trest za to, že si v posledních kolech příliš zkracoval zatáčky. A trest ho odsunul na osmé místo, právě za Alonsa.
Nebyl to ten den však jediný výlev emocí, který Alonso do vysílačky předvedl. 34 kol před koncem závodu, po pokažené zastávce, kdy v boxech strávil 9 sekund, se snažil soustředit na jízdu a nechtěl poslouchat svého inženýra. Což mu dal jasně najevo.
„Když na mě budeš mluvit každé kolo, vypnu si vysílačku,“ prohlásil Alonso. A zasloužil se tak o možná nejzábavnější moment celé Velké ceny Singapuru.