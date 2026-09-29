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Alonso promyslel důchod, ale podepsal novou smlouvu. Pořád jsem rychlý, těší ho

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  14:52
Španělský jezdec Fernando Alonso.

Španělský jezdec Fernando Alonso. | foto: Asanka Brendon RatnayakeAP

Fernando Alonso blokuje při kvalifikaci na VC Maďarska 2007 v boxech Lewise...
Fernando Alonso (vpravo) z Aston Martinu a Lando Norris z McLarenu během...
Fernando Alonso (Aston Martin) a Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku.
Partnerka Fernanda Alonsa Melissa Jiménezová
36 fotografií
Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další sezonu smlouvu s týmem Aston Martin, oznámila stáj na svém webu. Alonsovým kolegou zůstane Kanaďan Lance Stroll, syn majitele týmu.

V létě Alonso připustil, že se blíží konec jeho kariéry. Nyní v týmovém videu uvedl, že si vzal čas na rozmyšlenou, zda bude pokračovat. Nakonec kývl a příští rok ho čeká 24. sezona v seriálu F1 a pátá v Aston Martinu.

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„Rozhodování bylo dlouhé. Ale závodění je můj život a moje vášeň. Jsem pořád rychlý a mám ambice jezdit na nejvyšší úrovni,“ řekl vítěz 32 Velkých cen, který získal světové tituly v letech 2005 a 2006 v barvách Renaultu. V této sezoně si připsal zatím tři body a je průběžně devatenáctý. V F1 dosud startoval ve 440 závodech a suverénně vede historické pořadí.

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