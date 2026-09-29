V létě Alonso připustil, že se blíží konec jeho kariéry. Nyní v týmovém videu uvedl, že si vzal čas na rozmyšlenou, zda bude pokračovat. Nakonec kývl a příští rok ho čeká 24. sezona v seriálu F1 a pátá v Aston Martinu.
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„Rozhodování bylo dlouhé. Ale závodění je můj život a moje vášeň. Jsem pořád rychlý a mám ambice jezdit na nejvyšší úrovni,“ řekl vítěz 32 Velkých cen, který získal světové tituly v letech 2005 a 2006 v barvách Renaultu. V této sezoně si připsal zatím tři body a je průběžně devatenáctý. V F1 dosud startoval ve 440 závodech a suverénně vede historické pořadí.