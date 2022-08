Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Pokud tvrdíte, že vás pondělní přestup Fernanda Alonsa z týmu Alpine do Aston Martin nepřekvapil, gratulujeme. Patříte mezi malé procento lidí, kteří něco takového očekávali. Nečekali to totiž ani všemožní experti napříč padokem, nečekali to bývalí závodníci, nečekali to novináři a nečekal to ani sám tým Alpine, za který pilot formule 1 Alonso aktuálně jezdí.