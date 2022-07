O fenoménu EisKing i kyselých okurkách. Jak formulová show vyprodává sály

EisKing Tour, unikátní show naživo o aktuálních tématech okolo formule 1, pilotech a zákulisí, se poprvé uskutečnila i v České republice. Komentátor Eisele a automobilový závodník Král dorazili po dubnové akci v Košicích tentokrát do brněnského univerzitního kina Scala, kde je přivítalo téměř 500 fandů formule 1, často v tričkách či kšiltovkách s logem EisKing. A hlavně se zvědavostí a vášní pro motosport.

„V Brně bylo publikum navenek klidnější než v Košicích, ale dostávali jsme hodně sofistikovaných formulových otázek. Měli jsme pocit, že dvě a půl hodiny bylo málo, že bychom zvládli i čtyři,“ popsal Eisele.

Co vlastně EisKing Tour nabízí? Odbornost se prolíná se zábavou, data a fakta se zajímavostmi z paddocků. Kupříkladu v Brně probíhala přednáška Krále o telemetrii, díky které mohou inženýři sledovat různá technologická data z formule během jízdy. „Je to know-how každého týmu, protože se z těch dat dá vyčíst cokoliv, takže to nikdo nechce dávat z ruky,“ uvedl Král.

Oblíbená je tombola o věci spojené s F1. Lidé mohou vyhrát minipřilby, hodinky, ale i vstupenky na dávno vyprodané Velké ceny. Zatímco v Košicích se rozdávaly lístky na GP Rakouska, v Brně byly ve hře dvě vstupenky na závod v Maďarsku.

Mezi cenami byla i kuriózní věc od jednoho z návštěvníků akce: nakládané okurky v zavařovací sklenici s logem EisKing. Král totiž v jednom z podcastů EisKing Debriefing prozradil, že piloti F1 v paddocku pijí lák z okurek. Obsahuje totiž hodně magnesia, a je tak ideální proti křečím. A fanoušky tato informace evidentně zaujala.

Po skončení akce v Brně se ještě oba experti formule 1 ochotně fotili s fanoušky a diskutovali. „Těší nás, že se nám povedlo, aby se pod značkou EisKing sešli vášniví a zároveň slušní fanoušci F1. Je pro nás důležité, aby nebyli vulgární, aby nedocházelo k osobním útokům a osočování,“ má jasno Eisele.

Pod hlavičkou EisKing lze najít třeba i rozhovory s formulovými nadšenci z řad různých sportovců: fotbalistou Patrikem Schickem či hokejistou Mariánem Gáboríkem. V plánu je rozhovor s lyžařskou hvězdou Petrou Vlhovou. Novinkou je pořad EisKing TECH, povídání o technickém zákulisí F1 s poutavými videi z dílny Miroslava Gažiho.

Števo Eisele komentuje dramatický start GP Velké Británie:

Vraťme se ale na začátky projektu EisKing, jehož název vznikl spojením příjmení Eisele – Eis a King – Král. Jak se toto duo vůbec zrodilo? V roce 2013 koupila TV Markíza práva na vysílání F1 a hledali jsme kvalitní kolegy. Dostal jsem tip na jistého Josefa Krále. Věděl jsem, že testoval F1, ale víc nic. A pak jsem zjistil, jak má výborný projev, hned jsme si sedli,“ vzpomíná Eisele.

A Král svého staršího parťáka doplňuje: „Už když jsme spolu komentovali první závod, Velkou cenu Maďarska 2013, přemýšleli jsme, jak zkvalitnit obsah pro diváky. Oficiálně ale vznikl EisKing až v roce 2018, nejdříve to měla být pouze YouTube videa na vyplnění zimní přestávky. Jenže sledující nám přibývali a pochopili jsme, že je to naprosto úžasná platforma k propojení se s fanoušky F1. A hlavně prostor k objasnění spousty momentů ze závodů, zákulisí a techniky.“

Co plánují Eisele s Králem dál? 24. září se bude konat EisKing Tour v pražské Lucerně. „Moc se těšíme,“ rozzáří se slovenský expert. „Přitom jsme na začátku neměli žádné velké plány. Chtěli jsme prostě jen debatovat o něčem, co máme všichni společně moc rádi – Formuli 1.“