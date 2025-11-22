„Je to mimořádné vítězství – důležitý den pro mě, pro spravedlnost a pro všechny, kdo milují formuli 1,“ uvedl Massa.
Massa se právní cestou domáhá odškodnění za kontroverzní sezonu mistrovství světa formule 1 v roce 2008. Konkrétně požaduje náhradu škody ve výši 64 milionů liber za ušlý zisk a podporu sponzorů. Žalobu podal v březnu 2024.
Žalovaní v kauze Crashgate
FOM – Formula One Management
Bernie Ecclestone
FIA – Mezinárodní automobilová federace
Brazilský pilot tvrdí, že ho o titul připravil zmanipulovaný závod v Singapuru a následné utajování skutečností ze strany žalovaných.
Co se tehdy stalo?
Úmyslná nehoda Nelsona Piqueta Jr. z Renaultu pomohla k vítězství jeho týmovému kolegovi Fernandu Alonsovi. Zároveň změnila průběh boje o titul.
Massovi situace uškodila, v závodě se při následné pokažené zastávce v boxech propadl pořadím a v šampionátu nakonec prohrál s Lewisem Hamiltonem o jeden bod.
Spiknutí vyšlo najevo až v roce 2009, když Piquet přiznal, že mu havárii nařídili šéfové Renaultu. Ti byli následně potrestáni, ale výsledky už se neměnily.
Massa tvrdí, že FOM a FIA o manipulaci Renaultu věděly a měly zasáhnout hned.
Soudce Robert Jay ve čtvrtek v Londýně nepřistoupil na návrh žalované strany, která chtěla dosáhnout zamítnutí Massovy žaloby. Argument, že případ byl podán příliš pozdě, odmítl s odůvodněním, že Massa se o klíčových skutečnostech dozvěděl až v roce 2023 – když Ecclestone poskytl rozhovor, v němž o incidentu z roku 2008 mluvil.
Jay také vysvětlil, že část žaloby, ve které Massa požaduje, aby byl prohlášen mistrem světa, nemůže pokračovat, protože by to příliš zasahovalo do pravomocí FIA rozhodovat o vlastních sportovních záležitostech a zdůraznil, že ačkoli soud může Massovi přiznat finanční odškodnění, nemůže zvrátit výsledky sezony 2008.