Psychické problémy, z nichž se dostával dva roky a které poprvé přiznal před třemi lety, podrobně popsal v textu zveřejněném na serveru The Players' Tribune.
Po debutové sezoně 2013 Bottas pokračoval v týmu Williams. Počítalo se s tím, že vůz bude v roce 2014 příliš těžký. Aby tento nedostatek Bottas kompenzoval, tým mu navrhl zhubnout pět kilogramů.
Velká cena Miami formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat
„Když mi řekli, že mám zhubnout pět kilo za dva měsíce, napadlo mě: ‚Pět? Proč ne deset? Můžeme ten vůz zrychlit ještě víc.‘ Tak jsem začal jíst k téměř každému jídlu dušenou brokolici a trochu dušeného květáku,“ napsal.
Stav přirovnal k bludům drogově závislého člověka, který si namlouvá, že se cítí dobře. „Bylo to pro mě jako hra. Každé ráno jsem se probudil a vážil, a když jsem viděl, jak se číslo snižuje, cítil jsem hluboké uspokojení,“ přiznal. „Vrátil jsem se z 90minutového běhu a snědl si malou misku dušené brokolice, jen abych měl dostatek energie na další 90minutový běh,“ dodal.
„Po dvou měsících, kdy se to stále zhoršovalo, jsem měl nervy v troskách. Budil jsem se sám ve čtyři hodiny ráno, bez budíku. Srdce mi bušilo až v krku. Měl jsem spoustu energie a říkal si: ‚To je skvělé. Mám během dne tolik času navíc na trénink,‘“ uvedl.
Doplnil, že začal trpět závratěmi, když byl v davu, a bušením srdce při cvičení, což ale popíral. Nakonec vyhledal pomoc sportovního psychologa a přiznal, že se necítí dobře.
„Všechno jsem tajil před svým týmem a dokonce i před týmovými kolegy. Ani moje rodina o tom nevěděla,“ uvedl.
Trvalo téměř dva roky, než se z těchto stavů dostal. „Je to legrační, protože kdybyste jen sledovali moje závody, pravděpodobně byste nepoznali, že je něco v nepořádku,“ uzavřel.
