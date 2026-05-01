Pilot F1 Bottas o poruše příjmu potravy: Budil jsem se ve čtyři a bušilo mi srdce

Finský pilot formule 1 Valtteri Bottas, který v aktuální sezoně hájí barvy stáje Cadillac, na začátku kariéry trpěl poruchami příjmu potravy. Mimo jiné se budil ve čtyři ráno a trpěl závratěmi a bušením srdce, přesto si dlouho namlouval, že se cítí skvěle.
Psychické problémy, z nichž se dostával dva roky a které poprvé přiznal před třemi lety, podrobně popsal v textu zveřejněném na serveru The Players’ Tribune. Sezona mistrovství světa formule 1 pokračuje po pětitýdenní přestávce o víkendu Velkou cenou Miami.

Po debutové sezoně 2013 Bottas pokračoval v týmu Williams. Počítalo se s tím, že vůz bude v roce 2014 příliš těžký. Aby tento nedostatek Bottas kompenzoval, tým mu navrhl zhubnout pět kilogramů.

Velká cena Miami formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

„Když mi řekli, že mám zhubnout pět kilo za dva měsíce, napadlo mě: ‚Pět? Proč ne deset? Můžeme ten vůz zrychlit ještě víc.‘ Tak jsem začal jíst k téměř každému jídlu dušenou brokolici a trochu dušeného květáku,“ napsal.

Stav přirovnal k bludům drogově závislého člověka, který si namlouvá, že se cítí dobře. „Bylo to pro mě jako hra. Každé ráno jsem se probudil a vážil, a když jsem viděl, jak se číslo snižuje, cítil jsem hluboké uspokojení,“ přiznal. „Vrátil jsem se z 90minutového běhu a snědl si malou misku dušené brokolice, jen abych měl dostatek energie na další 90minutový běh,“ dodal.

„Po dvou měsících, kdy se to stále zhoršovalo, jsem měl nervy v troskách. Budil jsem se sám ve čtyři hodiny ráno, bez budíku. Srdce mi bušilo až v krku. Měl jsem spoustu energie a říkal si: ‚To je skvělé. Mám během dne tolik času navíc na trénink,‘“ uvedl.

Doplnil, že začal trpět závratěmi, když byl v davu, a bušením srdce při cvičení, což ale popíral. Nakonec vyhledal pomoc sportovního psychologa a přiznal, že se necítí dobře.

„Všechno jsem tajil před svým týmem a dokonce i před týmovými kolegy. Ani moje rodina o tom nevěděla,“ uvedl.

Trvalo téměř dva roky, než se z těchto stavů dostal. „Je to legrační, protože kdybyste jen sledovali moje závody, pravděpodobně byste nepoznali, že je něco v nepořádku,“ uzavřel.

Program Velké ceny Miami otevře v pátek od 18:00 SELČ jediný trénink, který s ohledem na vynucenou pauzu bude trvat devadesát místo tradičních šedesáti minut. Po něm se pojede od 22:30 kvalifikace na sprint. Zkrácený závod se uskuteční v sobotu od 18:00, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix odstartuje ve 22:00 SELČ.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Zábranský opět povede Kometu, k sobě bude mít i Erata. Klub ohlásil deset posil

Aktualizujeme
Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Libor Zábranský se vrací na brněnskou střídačku. Majitel Komety povede v příštím ročníku trenérský štáb, v němž jej doplní Kamil Pokorný, Jiří Horáček a také bývalý útočník Martin Erat. Loňští...

1. května 2026  9:57

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Stěhování do Londýna si tenkrát v červenci 2025 vysnil. Ani se nečekalo, jestli senegalský klenot české fotbalové ligy vůbec odejde, ale spíš za kolik. Nakonec z toho byl rekordní přestup do West...

1. května 2026  9:38

Rulíka namíchly finské zákroky. Zbytečně intenzivní, stěžuje si kouč reprezentace

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...

1. května 2026

Jokič končí v play off, Denver opět zklamal s Minnesotou. Knicks postupují o padesát

Mitchell Robinson a Mikal Bridges slaví koš Knicks.

Basketbalisté Denveru po čtyřech letech vypadli hned v prvním kole play off NBA. Tým hvězdného pivota Nikoly Jokiče podlehl v šestém utkání Minnesotě oslabené o klíčového rozehrávače Anthonyho...

1. května 2026  8:36

Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí

Lukáš Dostál vyráží střelu Zacha Hymana.

V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do...

1. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:56

Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....

1. května 2026  7:35

Pár puchýřů mi po Roubaix ještě zbylo. Vacek o jaru, Pedersenovi i startu na Tour

Premium
Český cyklista Mathias Vacek

Má za sebou další jaro, kdy objížděl ty největší závody světa. Další jaro, kdy upevňoval svou pozici mezi naprostou špičkou pelotonu. A než se pustí do přípravy na Tour de France, našel si Mathias...

1. května 2026

Horníček pomohl Braze na úvod semifinále Evropské ligy k výhře, slavil i Nottingham

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase semifinále Evropské ligy k výhře 2:1 nad Freiburgem. Nottingham díky gólu z penalty zvítězil v duelu anglických týmů nad Aston...

30. dubna 2026  23:40

Stránský se Zadinou na titul nedosáhli. Švýcarským šampionem je poprvé Fribourg

Hokejisté Fribourgu se radují ve finále proti Davosu.

Šampiony švýcarské hokejové ligy jsou poprvé hráči Fribourgu-Gottéron. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání zvítězili na ledě Davosu 3:2 v prodloužení.

30. dubna 2026  23:33

Nejrychlejší gól v historii. Crystal Palace první semifinále vyhrál, uspělo i Vallecano

Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu do sítě Šachtaru Doněck v semifinále...

Fotbalisté Crystal Palace i díky nejrychlejšímu gólu v historii Konferenční ligy zvítězili v úvodním semifinále na hřišti Šachtaru Doněck 3:1. Blíž ke květnovému finále v Lipsku má i Vallecano,...

30. dubna 2026  23:33

Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru.

30. dubna 2026  22:37,  aktualizováno  22:55

