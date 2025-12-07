F1 ONLINE: V Abú Zabí se rozhodne o titulu. Norris jede za Verstappenem a Piastrim

Autor:
Sledujeme online   13:26aktualizováno  14:16
Max Verstappen ovládl kvalifikaci a do Velké ceny Abú Zabí vyrazí z první pozice. K obhajobě titulu mistra světa mu však nestačí vyhrát, jeho sok Lando Norris nesmí dojet na stupních vítězů. A navíc, na třetím místě na startu číhá druhý jezdec McLarenu Oscar Piastri, také on sní o trofeji pro šampiona formule 1. Závod startuje ve 14.00 SEČ.
Monoposty seřazené na startu závodu v Abú Zabí.

Monoposty seřazené na startu závodu v Abú Zabí. | foto: Reuters

Max Verstappen před posledním závodem sezony v Abú Zabí.
Lando Norris před startem závodu v Abú Zabí.
Přelet letadel nad závodním okruhem před startem závodu v Abú Zabí.
Max Verstappen ze stáje Red Bull v kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí.
22 fotografií

V kvalifikaci osmadvacetiletý Nizozemec porazil o 201 tisícin sekundy lídra šampionátu Landa Norrise z McLarenu, na kterého ztrácí v pořadí šampionátu 12 bodů.

Verstappen vybojoval osmou pole position v sezoně a 48. v kariéře. V Abú Zabí zaútočí na 71. vítězství v F1.

Velká cena Abú Zabí v podrobné ONLINE reportáž

Start ve 14.00

Pokud by nedělní závod vyhrál a Norris chyběl na stupních vítězů, stal by se znovu mistrem světa. Ještě na začátku září přitom ztrácel na první místo 104 bodů.

O dva roky mladší Norris útočí na premiérový mistrovský titul. K jistotě mu stačí v nedělním závodě i třetí příčka bez ohledu na výsledky soupeřů. Nejmladší z trojice Piastri musí spoléhat na selhání svých konkurentů, oba jsou bodově před ním.

Nejsme rychlí, zní z McLarenu. Verstappen doufá, že mu k titulu pomůže i štěstí
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Jablonec vs. BohemiansFotbal - 18. kolo - 7. 12. 2025:Jablonec vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.03
  • 14.00
  • 200.00
Elche vs. GironaFotbal - 15. kolo - 7. 12. 2025:Elche vs. Girona //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 4.60
  • 12.00
Hradec Kr. vs. PlzeňHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.25
  • 3.70
  • 2.90
Č. Budějovice vs. PardubiceHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
7. 12. 15:00
  • 3.04
  • 4.30
  • 2.00
Ml. Boleslav vs. TřinecHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Ml. Boleslav vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 12. 15:00
  • 1.72
  • 4.49
  • 3.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Sebevědomá a přesná. Charvátová byla ve stíhačce k nepoznání, má životní výsledek

Aktualizujeme
Lucie Charvátová dojíždí do cíle sprintu.

Střelecky přesvědčivá, sebevědomá a bez výkyvů. Lucie Charvátová ve stíhačce v Östersundu předvedla nezvykle povedené střelecké vystoupení, když zaznamenala pouze dvě chyby a startovní čtrnáctku...

7. prosince 2025,  aktualizováno  14:45

ONLINE: Jablonec - Bohemians 1:0, Alegueho trefa po přezkoumání neplatí

Sledujeme online
Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Jablonečtí fotbalisté po bodově chudém období potřebují zabrat, aby uhájili třetí příčku před dotírajícím rivalem z Liberce. V 18. kole první ligy hrají s Bohemians 1905, duel můžete od 13.00...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  14:26

ONLINE: Hradec hostí Plzeň. Spartu čekají neoblíbené Vary, Vítkovice čelí Kometě

Sledujeme online
Plzeňský Petman (v bílém) krátce před tím, než vstřelil gól Hradci.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Prvních osm celků se tísní v pětibodovém rozestupu a dva z nich, Hradec s Plzní, program od 14.30 načínají. Vedoucí Sparta od 16...

7. prosince 2025  14:20

F1 ONLINE: V Abú Zabí se rozhodne o titulu. Norris jede za Verstappenem a Piastrim

Sledujeme online
Monoposty seřazené na startu závodu v Abú Zabí.

Max Verstappen ovládl kvalifikaci a do Velké ceny Abú Zabí vyrazí z první pozice. K obhajobě titulu mistra světa mu však nestačí vyhrát, jeho sok Lando Norris nesmí dojet na stupních vítězů. A navíc,...

7. prosince 2025  13:26,  aktualizováno  14:16

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

7. prosince 2025  13:56

Přívratský opanoval finále Světového poháru v třípolohové střelbě

Střelec Jiří Přívratský na olympijských hrách v Paříži.

Jiří Přívratský poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v třípolohové střelbě. Barbora Dubská byla v této královské puškařské disciplíně v Dauhá čtvrtá.

7. prosince 2025  12:50

Druhé místo pro Staňka na závěr sezony. V celkovém pořadí formule 2 skončil desátý

Roman Staněk na pódiu po srpnovém závodě v Maďarsku.

Roman Staněk skončil druhý v závěrečném závodě formule 2 v Abú Zabí, do něhož startoval po triumfu v kvalifikaci z pole position. Jednadvacetiletý člen týmu Invicta ztratil na vítězného Joshuu...

7. prosince 2025  12:32

Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů. S Östersundem se rozloučí i čtveřice Čechů

Sledujeme online
Vítězslav Hornig během sprintu v Östersundu

První díl Světového poháru v biatlonu finišuje stíhacími závody, ten mužský na 12,5 kilometru celý program v Östersundu uzavírá. Českou reprezentaci tvoří čtyři zástupci – Vítězslav Hornig, Mikuláš...

7. prosince 2025  12:15

Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Premium
Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu,...

7. prosince 2025

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

7. prosince 2025  11:56

Bursa a polohová štafeta na 4x50 metrů se v českém rekordu dostali do finále ME

Český plavec Jakub Bursa během závodu na MS v Singapuru

Jakub Bursa byl na mistrovství Evropy v krátkém bazénu nejrychlejší v rozplavbách polohového závodu na 400 metrů. V polském Lublinu tak poplave finále. Svůj český rekord zlepšil o více než dvě a půl...

7. prosince 2025  11:33

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.