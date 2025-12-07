V kvalifikaci osmadvacetiletý Nizozemec porazil o 201 tisícin sekundy lídra šampionátu Landa Norrise z McLarenu, na kterého ztrácí v pořadí šampionátu 12 bodů.
Verstappen vybojoval osmou pole position v sezoně a 48. v kariéře. V Abú Zabí zaútočí na 71. vítězství v F1.
Velká cena Abú Zabí v podrobné ONLINE reportáž
Start ve 14.00
Pokud by nedělní závod vyhrál a Norris chyběl na stupních vítězů, stal by se znovu mistrem světa. Ještě na začátku září přitom ztrácel na první místo 104 bodů.
O dva roky mladší Norris útočí na premiérový mistrovský titul. K jistotě mu stačí v nedělním závodě i třetí příčka bez ohledu na výsledky soupeřů. Nejmladší z trojice Piastri musí spoléhat na selhání svých konkurentů, oba jsou bodově před ním.
