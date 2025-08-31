F1 ONLINE: V Nizozemsku zrychlují mclareny, Norris předjel Verstappena

Piastri si připsal pátou pole position v sezoně, ale první od květnové Velké ceny Španělska. V průběžném pořadí šampionátu má Australan náskok devíti bodů před Norrisem, jenž ovládl tři z posledních čtyř závodů.
McLaren v nich pokaždé obsadil první dvě místa a v Nizozemsku je v nejlepší pozici zaútočit v nedělním závodě, který odstartuje v 15 hodin, na pátý double za sebou. Tím by vyrovnal rekord Ferrari a Mercedesu.
Velkou cenu Nizozemska F1 sledujeme minutu po minutě
Verstappen, který na domácí trati triumfoval v letech 2021 až 2023, na třetí příčce zaostal o téměř tři desetiny. Ve druhé řadě ho doplní Isack Hadjar z Racing Bulls, jenž odstartuje z životní čtvrté příčky.