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F1 ONLINE: Start Velké ceny Bahrajnu v Malajsii se kvůli silnému dešti odkládá

Autor:
  8:30
Max Verstappen po vítězném tréninku v Malajsii.

Max Verstappen po vítězném tréninku v Malajsii. | foto: AP

Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii.
Charles Leclerc v tréninkovém závodě formule 1 v Bahrajnu.
7 fotografií
Kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii opanoval bývalý mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Poprvé v sezoně se postaví na pole position. V první řadě ho doplní další šampion Lewis Hamilton s vozem ferrari.

Nizozemský pilot z první příčky odstartuje poprvé od loňské Velké ceny Abú Zabí. Rodák z Hasseltu zaútočí na premiérové vítězství v sezoně a 72. v kariéře.

V Malajsii může triumfovat podruhé. Vyhrál tam také poslední závod, který se konal v roce 2017. Poté podnik kvůli odlivu diváků a poklesu příjmů z kalendáře vypadl.

ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY BAHRAJNU V MALAJSII F1

Start závodu v 9.00

Třetí byl Isack Hadjar, který však kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne na startu o pět příček. Na jeho místo se posune v sobotu čtvrtý lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.

Ze čtvrté příčky odstartuje druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, hned za ním skončil nejrychlejší mclaren Landa Norrise. Závod startuje v 9.00 středoevropského času.

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Živě5:2
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4. 10. 10:15
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