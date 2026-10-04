Nizozemský pilot z první příčky odstartuje poprvé od loňské Velké ceny Abú Zabí. Rodák z Hasseltu zaútočí na premiérové vítězství v sezoně a 72. v kariéře.
V Malajsii může triumfovat podruhé. Vyhrál tam také poslední závod, který se konal v roce 2017. Poté podnik kvůli odlivu diváků a poklesu příjmů z kalendáře vypadl.
ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY BAHRAJNU V MALAJSII F1
Start závodu v 9.00
Třetí byl Isack Hadjar, který však kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne na startu o pět příček. Na jeho místo se posune v sobotu čtvrtý lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
Ze čtvrté příčky odstartuje druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, hned za ním skončil nejrychlejší mclaren Landa Norrise. Závod startuje v 9.00 středoevropského času.