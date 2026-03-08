Třetí skončil v kvalifikaci Isack Hadjar z Red Bullu. Jeho týmový kolega a čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen v první části havaroval a odstartuje z 20. místa. V první zatáčce se mu zablokovala kola a v neovladatelném voze prolétl únikovou zónu až k bariéře.
ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY AUSTRÁLIE FORMULE 1
V čele pořadí chyběli také jezdci mistrovského McLarenu. Úřadující šampion Lando Norris obsadil šestou příčku, na Russella ztratil necelou sekundu. Druhý jezdec týmu Oscar Piastri byl o pozici před Norrisem. Před nimi čtvrtým místem potvrdil slušnou formu stáje Ferrari Charles Leclerc.
Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z padesáti procent z pohonné jednotky a z druhé poloviny z baterie. Jezdci během jízdy musejí pracovat s dobíjením baterie, což znamená zcela jinou dynamiku a tempo jízdy.