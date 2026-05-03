F1 ONLINE: Potvrdí Antonelli dominanci i v Miami? Mladík startuje z první příčky

Začíná o tři hodiny dříve oproti původnímu plánu. Start pořadatelé posunuli kvůli obavám z bouřky.
ONLINE: Velká cena Miami formule 1
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Antonelli vyhrál kvalifikaci s náskokem 166 tisícin sekundy před Verstappenem. Vybojoval třetí pole position za sebou a třetí v kariéře. V závodě zaútočí na třetí vítězství za sebou. Jeho týmový kolega Russell byl pátý. Vítěz sprintu Norris byl čtvrtý.
Na šesté příčce skončil Lewis Hamilton, za ním jeho stájový kolega z Ferrari Charles Leclerc a jezdci stáje Alpine, která se zatím ukazuje jako nejlepší ze zbytku startovního pole za čtyřmi dominantními stájemi.