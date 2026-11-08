F1 ONLINE: Na vodě v Brazílii vede Antonelli, Hamilton i Verstappen letí vzhůru

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Sledujeme online   17:50aktualizováno  18:06
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Kimi Antonelli během tréninku na Velkou cenu Brazílie

Kimi Antonelli během tréninku na Velkou cenu Brazílie | foto: Reuters

Lando Norris (McLaren) na trati při kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.
Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.
Alex Albon (Williams) na trati při kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.
Max Verstappen z Red Bullu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.
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Deštivou kvalifikaci Velké ceny Brazílie formule 1 ovládl Lando Norris s mclarenem před jezdci Mercedesu. Řada závodníků však doplatila na penalizace po výměně motoru, takže z chvostu startovního pole začíná i vítěz předchozího klání Max Verstappen z týmu Red Bull.

Russell v neděli v Sao Paulu stojí na roštu až na sedmé pozici namísto druhé z kvalifikace. V první řadě se tak vedle sebe postaví sesazený šampion Norris a jeho nástupce Antonelli.

ONLINE: Velká cena Brazílie F1

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Penalizace za použití nové pohonné jednotky nad rámec pravidel nebo výměny dílů obdrželi i další jezdci. Čtvrtý muž kvalifikace Charles Leclerc z Ferrari se posune o deset pozic a z konce startovního roštu budou kromě Verstappena startovat i Lewis Hamilton z Ferrari nebo Sergio Pérez z Cadillacu.

Druhou řadu tak obsadí pátý a šestý muž kvalifikace – Liam Lawson z Racing Bulls a Němec Nico Hülkenberg z Audi.

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