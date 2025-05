Velká cena Monaka je nádherná, krásná, tradiční, s unikátní atmosférou a nenapodobitelným charismatem. V klikatých uličkách malého knížectví, se formule proplétají mezi svodidly, kolem stěn domů i těsně u mořské hladiny. Fanoušci na místě hovoří o jedinečném zážitku a neopakovatelné podívané. Jenže ti u televizních obrazovek, kterých je násobně víc, se prostě jen nudí.

Monako jednoduše nedovoluje klasické závodění, klasické manévry. A bylo tomu tak vždy. I v minulém století. Na úzkých asfaltkách bylo pokaždé předjíždění komplikované a občas téměř nemožné. Kvalifikace zásadně ovlivňovala konečný výsledek a drama zajišťovaly zejména časté a divoké nehody.

Se současnými obřími monoposty formule 1 jsou změny v pořadí spíš z oblasti sci-fi, navíc v doprovodných závodech formule 2, tedy s menšími vozy, to nebylo jiné. A vzhledem k dnešní technické dokonalosti a minimální chybovosti techniky i pilotů, ubývá také kolizí a nepředvídatelných událostí.

Proto se FIA pokusila o změnu a přikázala pro letošní Velkou cenu dvě zastávky v boxech. Výsledek? Nic se nestalo, jen se méně závodilo a více taktizovalo.

„Omlouváme se všem, kteří to museli sledovat,“ řekl po závodě Alex Albon, jenž se více než závoděním zabýval brzděním zbytku startovního pole kvůli vytvoření dostatečného rozestupu pro výměnu pneumatik týmového kolegy Carlose Sainze. „Chápu, že jsme tím naštvali soupeře a znechutili některé diváky, ale umožnily nám to dvě povinné zastávky. To do formule 1 nepatří.“

Ale ani Sainz, který díky novince bodoval na desáté příčce, nezářil nadšením. „Zklamal mě nejen závod, ale i celý víkend. Ukázalo se, že změna na dvě povinné zastávky nic nezměnila, jen budou všichni zkoušet způsobem jízdy manipulovat s konečnými výsledky.“

Přijdou úpravy trati?

Stejně nelítostně o novém pravidlu hovořili i nejlepší piloti v cíli, kteří na změnu nijak zásadně nedoplatili.

„Možná jsem trochu sám proti sobě, ale dvojité zastávky ničemu nepomohly, naopak. Jen vznikla větší šance pokoušet se o lepší výsledek čekáním na zastavení závodu či safety car. Zvýšila se možnost, že náhoda ovlivní výsledky, což se ale nestalo. A tohle není správné. Zlepšení by se dalo dosáhnout jinými cestami, měl by vyhrávat ten, co odjel nejlepší závod,“ uvažoval vítězný Norris z McLarenu.

Právě na červenou vlajku znamenající zastavení závodu či na safety car čekal až do předposledního kola Max Verstappen. Nic se však nestalo, musel se svým red bullem podruhé do boxů a propadl se z prvního na čtvrté místo. Právě on byl po Grand Prix nejostřejší.

„Přišlo mi, jako bychom tady skoro jezdili Mario Kart (série závodních videoher). Nakonec na auto dáme nějaké zařízení a budeme kolem sebe po trati rozhazovat banány, aby to více klouzalo,“ rozpovídal se nizozemský závodník, který na prvním místě kroužil dvacet kol, ke konci se zcela sjetými pneumatikami s nadějí, že se něco stane.

„V Monaku to bylo vždy trochu o štěstí, ale se dvěma zastávkami to platí ještě víc. Nová regulace nedává smysl,“ přidal se Charles Leclerc z Ferrari.

Všichni se shodli, že jediným logickým řešením by byla taková úprava trati, jež by umožnila předjíždění. Tedy změna, dlouhodobě označovaná pořadateli za nemožnou. „Je jedno, jestli v Monaku do boxů pojedete jednou, nebo desetkrát. Bude to vždy stejné, když chybí možnost předjíždět,“ dodal Verstappen.

Jeho nadřízený, šéf Red Bullu Christian Horner dokonce jmenoval místa, kde by teoreticky bylo možné vytvořit na dráze více prostoru. „V závodě jsem si nevšiml jediného předjížděcího manévru,“ uvedl britský manažer. „Bylo by třeba vytvořit více místa pro předjíždění, třeba na výjezdu z tunelu nebo v první zatáčce. Měli bychom se podrobně podívat na to, zdali někde nejde vytvořit delší brzdná zóna. V současnosti zde není žádná šance, aby auta jela vedle sebe.“

Pokud se Monako nezmění, v budoucnu může v kalendáři formule 1 chybět. Za současné tahanice o místa v kalendáři mohou majitelé komerčních práv upřednostnit před tradicí a historií jiné požadavky. Obzvlášť v době, kdy Monte Carlo ztrácí pozici nedotknutelné destinace, bankovního centra, kde milionáři sjednávají obchody na jachtách a bez jehož ekonomické síly se seriál neobejde.