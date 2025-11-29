Další Hamiltonovo fiasko. V Kataru pojede z prvního místa Piastri, druhý bude Norris

  20:33
Trápení formulového jezdce Lewise Hamiltona z Ferrari nebere konce. V sobotní kvalifikaci na předposlední závod sezony na katarském závodišti Losail International Circuit neprošel ani přes první kolo a v neděli bude startovat až z 18. pozice. Bídně na tom byl i v sobotním sprintu, v němž skončil až sedmnáctý. V předposledním závodě sezony vyjede z prvního místa Oscar Piastri z McLarenu, druhý bude jeho stájový kolega Lando Norris, nyní lídr šampionátu. Třetí pojede Max Verstappen (Red Bull).
Lewis Hamilton skončil už v prvním kole kvalifikace a v Kataru bude startovat...

Lewis Hamilton skončil už v prvním kole kvalifikace a v Kataru bude startovat až z 18. pozice. | foto: Reuters

Oscar Piastri z McLarenu bude v neděli na velké ceně Kataru startovat z prvního...
Oscar Piastri ovládl kvalifikaci na předposlední velkou cenu sezony
Max Verstappen vyjíždí z boxu během kvalifikace na velkou cenu Kataru.
Max Verstappen z Red Bullu během kvalifikace na Velkou cenu Kataru na okruhu...
Australan Piastri nejprve triumfoval ve zkráceném závodu a po třetí příčce týmového kolegy Norrise snížil jeho náskok v čele MS na 22 bodů. Poté zvítězil i v kvalifikaci, kde porazil Norrise o 108 tisícin sekundy. Obhájce titulu Verstappen ztrácí na Norrise 25 bodů.

Už v neděli se tak může rozhodnout o celkovém prvenství.

Aby Norris získal svůj premiérový titul, potřebuje, aby měl v čele náskok 26 bodů. V případě nedělního vítězství mu bude stačit vedení o 25 bodů, neboť by měl v případě bodové rovnosti před Piastrim větší počet vyšších míst.

Sprint F1 v Kataru vyhrál Piastri a přiblížil se Norrisovi, Verstappen čtvrtý

Čtyřiadvacetiletý Piastri ovšem v kvalifikaci ukázal, že ještě neskládá zbraně. Při závěrečném pokusu zajel nejrychlejší čas 1:19,387. Norris naopak při posledním kole chyboval a další už neabsolvoval.

Piastri vybojoval šestou pole position v sezoně a první od srpnové Velké ceny Nizozemska. „Tohle bylo velké,“ uvedl ve vysílačce Australan.

„Zatím je to pro mě dobrý víkend. Ve sprintu šlo vše hladce. Jsem rád, jak to zatím klape a potřebuju v tom pokračovat,“ řekl v rozhovoru před televizními kamerami Piastri.

Oscar Piastri ovládl kvalifikaci na předposlední velkou cenu sezony

Naopak dál se trápí Lewis Hamilton, kterému premiérová sezona ve stáji Ferrari nevychází podle představ. V celkovém hodnocení je průběžně šestý, dlouhodobě si pak stěžuje na svůj monopost. „Pozitivní na tom je, že už sezona končí,“ uvedl Hamilton smířlivě.

Druhý jezdec Ferrari, Charles Leclerc dojel desátý. Čtvrtý skončil Brit Russel, pátý Ital Antonelli.

