George Russell pod umělým světly na okruhu v Losailu porazil vítěze všech tří předchozích tréninků Kimiho Antonelliho o 0,128 sekundy. Vybojoval šestou pole position v sezoně a třináctou v kariéře.
ONLINE Velké ceny Kataru formule 1
Závod startuje v 17.00 SEČ
Ve třetí řadě budou piloti Red Bullu Isack Hadjar a Max Verstappen. Nizozemský vítěz tří předchozích ročníků katarské Grand Prix prohrál s francouzským týmovým kolegou o 41 tisícin.
Velká cena Kataru odstartuje v neděli v 17:00 SEČ a za novým šampionem Antonellim si může pozici vicemistra světa zajistit Verstappen. Seriál pak vyvrcholí za týden v Abú Zabí.