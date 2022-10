Jsem mistrem světa? Vážně? To si nemyslím. Jak Verstappen neslavil titul

Za zmatky byl chaotický průběh závodu - po startu za hustého deště se odjela pouhá dvě kola, poté se jezdci vrátili do boxů. Ani ne tak kvůli nehodě Carlose Sainze, spíš kvůli velmi špatné viditelnosti v gejzírech vody. Na pokračování týmy čekaly v boxech více než dvě hodiny, takže vstoupil do hry časový limit. Podle pravidel musí být závod dokončen do tří hodin od startu.

Když konečně vyjeli všichni zpátky na dráhu, husím pochodem za safety car, do konce zbývalo 45 minut. Po chvíli safety car zmizel v boxech a začalo se závodit. První Verstappen, druhý Leclerc, třetí Pérez. Bylo zřejmé, že se nebudou udělovat plné body. Do konce časového limitu stihli jezdci odjet 28 kol z 53, přibližně 52 procent závodu. To je v rozmezí 50 - 75 procent délky závodu a měly se udělovat snížené body o jednu čtvrtinu. Tedy vítěz měl dostat 19, druhý v cíli 14, třetí 12 atd.

Proto se Max Verstappen po průjezdu cílem neradoval, proto v týmu Red Bull nikdo neslavil. A to ani ve chvíli, kdy Charles Leclerc dostal penalizaci pěti vteřin, a spadl tak z druhého na třetí místo. Stále byl mezi ním a Verstappen rozestup sedmi bodů v cíli a k titulu potřeboval Nizozemec bodů osm.

f1 Welcome to the back-to-back world champion club, Max



Jenže vedení formule 1 všechny překvapilo - nejdřív vyhlásilo Maxe Verstappena novým mistrem světa a poté vysvětlilo proč. Podle výkladu pravidel, o němž nikdo v boxech neměl ani tušení, se plné body neudělují pouze v případě, že závod je zkrácen a nedojede se do cíle. Jenže tentokrát byl závod restartován, jezdci se vydali zpátky na trať. Takže se musejí udělit plné body, i když jezdci odjeli málo kol. A to ve spojení s penalizací pro Leclerca znamenalo, že Verstappen má čtyři závody před koncem už titul jistý.

„Když jsem projel cílem, vůbec jsem netušil, že dostanu titul. Myslel jsem, že se budou udělovat poloviční body. Šílené, nechápal jsem, co se stalo. Mám teď hodně smíšené emoce,“ popisoval svoje pocity Max Verstappen ve chvíli, když s rozpačitým výrazem přijímal první gratulace k titulu.

Nečekaně nemistrovská atmosféra panovala také v boxech Red Bullu. A to i ve chvíli, když už Verstappen stoupal na stupně vítězů. Inženýři týmu si byli dlouho jisti, že na titul si musí ještě čtrnáct dní počkat.

„Max dnes vyhrál závod zcela suverénně, jel zcela jinou úroveň než ostatní. Vyhrál o téměř třicet vteřin, když se závodilo jen 28 kol a ještě hodně z nich bylo za safety car,“ pochvaloval si vlastní závod šéf stáje Christian Horner. Ale když se dozvěděl, že už dnes získal jeho svěřenec titul, nejdřív nevěřícně rozhazoval rukama.

Hodinu po projetí cílem Velké ceny Japonska už uvěřili všichni, že je Max Verstappen opravdu podruhé mistrem světa F1, a mohlo se slavit.

„Všichni měli za to, že se nebudou brát plné body, takže ani penalizace Leclerca nepomůže,“ vysvětloval Horner. „Teď nevím, jak reagovat. Moc jsme to neoslavili. Ale nechme si to na příští závod, oslavy budou po zisku Poháru konstruktérů. Teď jen řeknu, že je úžasné získat titul čtyři závody před koncem sezony. Max byl letos zcela bezkonkurenční.“

Pro Red Bull je Velká cena Japonska jedním z domácích závodů, sídlí tam dodavatel jeho motorů Honda. Takže se hodně oficiálních prohlášení neslo kolem faktu, že zisk titulu přišel „na domácí půdě“. Lepší tedy je citovat šedou eminenci týmu a šéfa jezdců Helmuta Marka: „Když jsme zjistili, že asi opravdu už je Max mistr světa, bylo to překvapení. Ale hezké překvapení a zasloužené. Letos potvrdil, že jako pilot dospěl.“