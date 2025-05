Zkusil jsem to tam poslat, řekl Verstappen. Výhru mu přinesl nečekaný manévr

Byl to manévr hodný šampiona, mistra světa a aktuálně nejoceňovanějšího pilota šampionátu. V souboji kolo na kolo měl lepší rychlost než Piastriho McLaren, úvodní šikana Tamburello mu nahrála. „Byl jsem na vnější stopě a zabrzdil nejpozději, co to šlo,“ popisoval.

Nejlepší start z prvních tří měl George Russell s vozem mercedesu. Smůla pro něj byla, že stál na roštu těsně za Piastrim, který do první zatáčky najížděl příliš konzervativně, takže zpomalil i Russella. „Co tam ten Piastri dělá?“ zlobil se do vysílačky Brit, který se chvíli po odpichu dostal na úroveň Verstappena. Jenže mu to nebylo nic platné – zůstal třetí.

„Brzdil jsem moc brzo. Jsem přirozeně zklamaný, ale jinak to nebyla špatná neděle. Byly to pěkné závody, ze kterých si musíme vzít ponaučení,“ hodnotil posléze Piastri.

Verstappen si nečekaně odvážným manévrem poradil nejen s jedničkou Mercedesu, ale i s jedničkou McLarenu. A v Imole, kde je pozice na dráze stejně zásadní jako třeba v Monaku, šel hned po startu do vedení.

Imola se sice nejede ve městě, nýbrž v přírodním parku, ale jinak název druhé Monako okruhu Enza a Dina Ferrariových úplně sedí. Předjíždění zde bývá hodně komplikované, většinou se povede jen při chybě soupeře. Ačkoliv letos to díky odlišným strategiím tak úplně neplatilo.

Safety car pomohl

Tentokrát hrály pro Red Bull i okolnosti závodu. Ve 29. kole zastavil vedle trati na trávě Esteban Ocon s vozem Haasu, čímž způsobil spuštění virtuálního safety car. V té chvíli musejí kvůli odklizení nebezpečí na dráze zpomalit všichni jezdci téměř o polovinu své běžné rychlosti. Verstappen díky tomu získal více než deset sekund na Piastriho, který už u mechaniků byl, a bylo rozhodnuto.

Australan zajel podruhé do boxů jen kolo po něm, nazul tvrdé gumy, vrátil se na dráhu na pátém místě a začal předjíždět, jenže na Verstappena ztrácel už víc než půl minuty. A dvanáct sekund na svého týmového kolegu Norrise.

„Virtuální safety car pomohl soupeřům, já jsem poté vypotřeboval všechny mé pneumatiky, takže už jsem moc šancí neměl,“ popisoval zklamaný Piastri. „Byl to ošidný závod, safety car zamíchal pořadím a já tentokrát neměl štěstí.“

Verstappen měl před polovinou závodu náskok dvacet sekund na druhého Norrise a dobře věděl, že pokud se nic totálně nepokazí, jede si pro svůj další formulový triumf. Piastri se vrátil ve 40. kole předjetím Alexe Albona z Williamsu alespoň na stupně vítězů.

„Max byl dnes daleko, Red Bull byl na nás jednoduše moc rychlý,“ přidal se Norris. „Byl to dlouhý a napínavý závod, ale Max si šel celou dobu pro vítězství.“

Závěrečná hrozba

Ve 46. kole odešel motor ve voze Kimiho Antonelliho a vedení závodu muselo opět zapnout virtuální safety car. Do boxů pro zcela nové gumy zamířili Verstappen, Norris, pátý Hamilton nebo čtvrtý Albon. A díky zpomalení závodu na tom nijak neprodělali. Jen Norris vrátil kolegovi Piastrimu druhé místo.

A hlavně: Antonelliho auto stojící v kopci nebylo snadné vytáhnout z trati, takže musel vyjet z pitlane Bernd Mayländer s blikajícím vozem Aston Martin. Startovní pole se srazilo do jedné dlouhé nudle a Verstappenovi zaparkovaly oba mclareny těsně za zadním křídlem.

Štěstím pro Red Bull a smůlou pro McLaren bylo, že Piastri zůstal na sjetých gumách. Jak sám prozradil, už neměl v zásobě žádné nové pneumatiky, a tak v souboji s Verstappenem neměl po restartu šanci. V desetikolovém sprintu se musel spíš bát o druhé místo.

Max Verstappen, vítěz Velké ceny Emilie-Romagny Oscar Piastri během Velké ceny Emilie-Romagny

Od 54. kola se opět závodilo. Piastri vydržel před Norrisem jen čtyři kola, poté Brit využil na cílové rovince nových pneumatik a protáhl se na druhou příčku.

„Bylo to férové závodění, předvedl jsem pár pěkných manévrů,“ pochvaloval si Norris. Moment střetu dvojice McLarenu, kterého se v boxech stáje z Wokingu obávali, proběhl hladce a bez kolize.

Mezitím však Verstappen vpředu odskočil a mířil za trochu nečekaným triumfem. „Virtuální safety car nám pomohl, fyzický už tolik ne, protože pole se sjelo dohromady a přišli jsme o náskok. Ale dnes jsme byli natolik silní, že nám to vyšlo i tak,“ hodnotil Nizozemec v cíli.

Pro McLaren se nese z Imoly hodně špatná zpráva. Samozřejmě, Verstappen měl tentokrát více štěstí, okolnosti Grand Prix mu hrály do karet, ale na klikaté, charakterem „městské“ trati v Imole neměl McLaren výkonnostní náskok, jak už si pomalu letos zvykl. Vždyť po prvním „safety car“ kroužil vpředu Nizozemec s obřím náskokem, nemusel spěchat, mohl šetřit monopost i pneumatiky a také to dělal. Přesto byl pouze o dvě desetiny sekundy na kolo pomalejší než stíhací eskadra McLarenu.

„Konečně jsme odemkli naše tempo a jelo se skvěle. Oproti pátku to bylo obrovské zlepšení,“ usmíval se v průběžném pořadí stále jen třetí Verstappen. Naznačil, že Red Bullu se podařilo využít nových dílů, které na své auto nasadil právě v Imole.

Co napověděla Imola divákovi? Verstappena nesmíte nikdy odepisovat, souboj o letošní titul může být ještě hodně zajímavý. Samozřejmě, zase přijdou aerodynamicky náročné okruhy s rychlými zatáčkami, které zvýrazní výhody McLarenu, jako například nedávno Miami. Ale stejně tak přijdou i okruhy, kde budou mít šanci Red Bull, Mercedes či Ferrari. Možná se už ve Wokingu začínají bát, aby jim titul opět neunikl.