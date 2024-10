Trest pro Maxe? Směšné, láteřil šéf Red Bullu. Verstappen řešil „větší problém“

Max Verstappen v Mexiku výborně odstartoval a šel do vedení před vítěze kvalifikace Carlose Sainze. Španěl asi věděl, jak na tom v Mexiku Red Bull je, protože se nechtěl s urputným šampionem strkat na dráze, počkal si na svou šanci a v devátém okruhu se za pomoci DRS prohnal zpět do vedení. Ten den bylo jeho ferrari nedostižné, rozdíl v rychlostech byl patrný pouhým pohledem.

Poté se k red bullu přitáhl Lando Norris, zkusil ve čtvrté zatáčce předjížděcí manévr, Verstappen ho vytlačil na trávu vedle trati, přesto se dokázal Brit dostat vpřed. Deset sekund navíc pro Nizozemce poprvé.

Ještě než přišel trest, Verstappen nespokojený se ztrátou pozice zaútočil a vrátil se před Norrise. Ovšem opět si dopomohl prostory vedle dráhy. Zkrátil si trať. A dalších deset sekund. Navíc spolu dva adepti na titul tak urputně bojovali, že se kolem nich prohnal na druhé místo Charles Leclerc.

„Vím, co od Maxe čekat. Respektuji ho jako jezdce, ale jednoduše z mého pohledu nejezdí čistě. Ale podařilo mu mi uhnout a nakonec to pro mě byl úspěšný závod,“ hodnotil situaci Lando Norris, který v posledních kolech zrychloval, předstihl Leclerca, a pokud by neztratil cenný čas v soubojích s Verstappenem a při jízdě za ním, možná se musel Sainz strachovat o vítězství - jeho ferrari mělo na konci závodu už notně sjeté pneumatiky.

Trojnásobný úřadující šampion Verstappen byl v cíli nečekaně klidný. Dá se říct, že reagoval s nadhledem, nonšalantně. Kdo čekal, že ho dvě desetivteřinové penalizace rozzuří, měl smůlu.

„Je úplně jedno, zdali s penalizacemi souhlasím, nebo ne,“ odpovídal Verstappen. „Hlavním problémem dnes byla naše závodní rychlost, i bez trestu bychom nebojovali v čele. Nebylo to dobré a musím vše zanalyzovat.“

A co se týká titulu, navzdory snížení náskoku na 47 bodů si je čtyři Velké ceny před koncem sezony stále jistý svou převahou. „O titul nemám obavy, vím, že dokážeme být mnohem rychlejší,“ dodal.

Horner mával daty

Od vzlykání nad „nespravedlivými tresty“ byli v neděli v Red Bullu jiní. Týmový šéf Cristian Horner ukazoval na tiskové konferenci novinářům telemetrická data obou jezdců, zejména ta Landa Norrise. První desetisekundový trest byl podle něj nesprávný, protože mladý Brit by zatáčku nemohl projet po trati, a tudíž nelze vinit Maxe Verstappena z toho, že ho vytlačil z dráhy ven.

„Norris vjel do čtvrté zatáčky o 15 km/h rychleji než v ostatních kolech. Tak jako tak by vjel do únikové zóny. Přilétl tam jak střela, neměl šanci, šel pozdě na brzdy,“ rozpovídal se úspěšný manažer.

Celkově je Horner přesvědčen, že FIA kompenzovala v Mexiku za tresty v minulém závodě v americkém Austinu, kdy byl naopak penalizován za počínání si v souboji Lando Norris. A to podle něj je špatně. „Dvě desetisekundové penalizace jsou hodně tvrdý trest a myslím, že šlo o reakci na minulý víkend.“

Horner byl viditelně nervózní, Red Bull ztrácí svou pozici i převahu. V Poháru konstruktérů se propadl na třetí místo, což znamená značné snížení finanční odměny po skončení šampionátu. Kdyby navíc přišel Verstappen o titul, byl by to pro rakousko-britský tým velký propadák.