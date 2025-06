Okruh u Montmella je velkou aerodynamickou prověrkou, takže se převaha McLarenu očekávala. A v sobotní kvalifikaci tomu tak skutečně bylo. Jenže v neděli začaly do pořadí promlouvat i závodnické schopnosti, a to hned na startu.

Verstappen se prohnal kolem Norrise a ohrožoval lídra Piastriho. Mladý Brit ho sice později předjel, ale díky dřívější zastávce v boxech se Nizozemec posunul dokonce do vedení. Jenže ve 30. kole musel do boxů podruhé, nazul středně tvrdé gumy a propadl se pořadím.

„Ten pojede na tři zastávky, s naším plánem jsme spokojeni,“ ozvalo se v té chvíli z vysílačky McLarenu.

Ve 36. kole se Verstappen přiřítil zezadu k Charlesi Leclercovi a na cílové rovince si s ním na pohled hladce poradil, a zase byl třetí.

„Red Bull měl dnes lepší tempo než my. Měli jsme štěstí, pomohl nám výjezd safety car,“ hlásil později v cíli monacký závodník Leclerc. A měl pravdu.

V té chvíli, pár kol po předjetí Leclerca, se Max Verstappen blížil zezadu k mclarenům a vše se zdálo být zalito redbullím sluncem. Pokud by Piastri s Norrisem zamířili pro další sadu pneumatik, ztráta na Verstappena by podle všeho byla příliš velká. A na sjetých gumách je mohl dostihnout a předstihnout přímo na dráze.

Takže čekali, zdali Verstappen pojede pro novou sadu pneumatik. A to se ve 48. kole stalo. V mimořádně horkém počasí, pod žhavým španělským sluncem, přilnavost pneumatik klesala velmi rychle.

Po Verstappenově třetí zastávce si jezdci McLarenu celkem pohodlně přehodili pneumatiky a vrátili se na svá místa před nizozemským soupeřem. Možná Norrisovi trochu pomohl Verstappenův stájový kolega Cunoda, který Nizozemce při návratu na trať zbrzdil, ale McLaren jízdu strategicky zvládl. Opět první a druhé místo.

Návrat zuřivého Maxe

A poté přišlo zmiňované štěstí Ferrari, potažmo McLarenu. Andrea Kimi Antonelli zaparkoval se závadou motoru ve štěrku vedle trati a po výjezdu safety car zamířili všichni znovu do boxů. A Max Verstappen dostal na auto jako jediný ze špičky bíle značené tvrdé pneumatiky. Směs, s níž si jeho red bull nerozumí. Směs, která je v Barceloně o 1,5 sekundy na kolo pomalejší než červeně značená měkká. Tedy ta, kterou měli na vozech všichni piloti kolem.

Výsledek? Mclareny zmizely v dáli, zatímco za zadním křídlem Verstappenova monopostu se zjevil Leclerc s ferrari, při nájezdu na cílovou rovinku přišel smyk a Monačan se téměř zadarmo posunul na třetí příčku.

Formula 1 @F1 Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell



#F1 #SpanishGP https://t.co/anhkyJ92pk oblíbit odpovědět

Toho chtěl využít i George Russell z Mercedesu, Verstappen ubránil pozici jen za cenu vyjetí z dráhy. Příkaz jeho inženýra byl jasný: „Pusť Russella před sebe.“ Max zuřil, nadával do vysílačky a Russella pustil pár metrů vpřed, poté zrychlil a bokem svého vozu do něj vrazil. Jednoduše v zatáčce nezahnul, jen se opřel koly do kol mercedesu.

A moc mu už poté nepomohlo ani to, že rychle „vychladl“ a za pár chvil pustil Russella před sebe opravdu, čistě a bez kolize. Paradoxní je, že inženýr žádal Maxe Verstappena o vrácení pozice zbytečně, sportovní komisaři FIA ho potrestat nechtěli, protože z dráhy byl vytlačen, jak později zveřejnili. Jeho následné jednání však už museli penalizovat.

„Max je úžasný pilot, hodně lidí k němu vzhlíží a je škoda, že dělá něco takového,“ byl v rozhovorech po závodech velmi opatrný jeho sok George Russell. „Je to naprosto zbytečné a nezdá se mi, že by mu to někdy prospělo. Opravdu netuším, co se mu v té chvíli honilo hlavou. Přišlo mi to z jeho strany trochu úmyslné. Byl jsem dost překvapen.“

A překvapen byl i šéf Mercedesu Toto Wolff. „Nechal George projet kolem, potom do něj najel. Jeho jednání je pro mě nepochopitelné, vztek na dráhu nepatří. Ale nechci ho soudit a říkat, že to nebyl hezký moment, jaký je... Podívejte se sami,“ navázal první muž Mercedesu.

Zuřivý Max si desetisekundový trest bezesporu zasloužil. Už proto, že kolize s Russellem doslova zaváněla úmyslným jednáním. I když on samozřejmě bude jiného názoru. Nejen proto, že z páté pozice nakonec byla desátá.

Navíc obdržel další trestné body na své konto, má jich jedenáct, a k zákazu startu v jedné Velké ceně už mu chybí pouze jediný. „Co se týká kolize a celé situace, s Maxem si na to sednu. Chápu, že byl pod tlakem a jak frustrující pro něj vše bylo. Co se týká trestných bodů - jednoduše musí v příštích závodech zůstat čistý.“

Měl vidět černou vlajku

Podle bývalého mistra světa Nika Rosberga měl být diskvalifikován už v Barceloně. Jeho jednání, úmyslné způsobení kolize, je podle něj zcela nepřijatelné.

„To je špatné, hodně špatné,“ hodnotil německý závodník ve vysílání stanice Sky F1. „Jednoduše do něj naplno vrazil. Měl vidět černou vlajku (znamenající diskvalifikaci), jiná cesta neexistuje.“

A jak je na tom letošní Red Bull? Možná nejhůř za posledních devět let. Poprvé jel totiž Max Verstappen Velkou cenu Španělska v jeho barvách v roce 2016 a hned vyhrál. A poté nikdy nechyběl na stupních vítězů. S aerodynamicky vyspělými vozy Adriana Neweyho to byla v Montmellu tak nějak samozřejmost. Pád přišel až letos, možná by to s Neweym na boxové zídce a za rýsovacím prknem dopadlo jinak.