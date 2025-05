Nebezpečný precedens? Kdepak. Russell bral za úmyslnou chybu exemplární trest

Pro vysvětlení Russellovy motivace je třeba podívat se nejdříve na jezdce Williamsu a jejich „brzdící“ strategii. Která je ve formuli 1 možná jen a pouze v Monaku. A letos se tato „nemoc“ ve startovním poli hodně rozšířila.

Jediným zásadním předpokladem pro takovou taktiku je, abyste měli oba piloty u sebe. A potom už můžete brzdit. Začala s tím stáj Racing Bulls - Liam Lawson převzal roli pojízdné zábrany, zpomalil o tři i více sekund na kolo (v Monaku opravdu nelze se současnými monoposty F1 předjíždět) a jeho stájový kolega Isack Hadjar tak mohl všem za sebou poodjet a pohodlně si bez ztráty pozice vyměnit pneumatiky.

Navíc se potom mohou jezdci prohodit a zase ten první vytvoří mezeru druhému, čímž si oba mohou prohodit gumy bez jakéhokoliv propadu pořadím. A jak je vidět na pořadí v cíli (Hadjar šestý, Lawson osmý - nejlepší výsledek týmu v sezoně), strategie funguje.

Když tohle viděli ve Williamsu, jehož jezdci kroužili po dráze právě hned za béčkovými red bully, okamžitě zazněl pokyn do sluchátek: „Zkuste to taky, kluci.“ Alex Albon brzdil, aby si Carlos Sainz mohl bez časového postihu prohodit pneumatiky.

„Není to závodění, není to hezké a nerad něco takového na dráze vidím,“ hodnotil posléze Carlos Sainz. „Bohužel Lawson s tím začal, my trochu zpanikařili a jediným řešením v té chvíli bylo, abychom to samé udělali ostatním.“

Taktika se opět ukázala jako dokonale funkční a oba jezdci Williamsu projeli cílem na bodech.

Isack Hadjar na trati Velké ceny Monaka

Mercedes doplatil na Monako

Smůlu měli všichni za nimi, včetně favoritů z Mercedesu, kteří po pokažené kvalifikaci (mladík Antonelli měl nehodu, zatímco Russellovi odešel motor) začínali ze zadních pozic. A Russell jednoduše jízdu za brzdícím sokem nevydržel. Za tunelem nezpomalil, nezatočil do šikany vlevo a projel ji rovně kolem Alexe Albona. A k překvapení všech, i svého týmu, pozici Thajci v barvách Williamsu nevrátil.

„Radši vezmu trest,“ ozval se v rádiové komunikaci frustrovaný Russell. Jeho jednání nebylo vůbec iracionální, běžný trest za zkrácení zatáčky je pět, případně deset sekund navíc při zastávce v boxech. A Albon mu bral přibližně tři sekundy na kolo. Takže by se mu potrestání bohatě vyplatilo. Bohužel pro něj se sám ve vysílačce prozradil, že to celé tak trochu plánoval. Že šikanu neprojel úmyslně. Takže FIA musela být nekompromisní.

„Opustil v 10. zatáčce trať, předjel soupeře a zachoval si své umístění na trati. Z rádiové komunikace bylo zřejmé, že jednal úmyslně. Měl pocit, že ho soupeř zdržuje svou nepředvídatelnou jízdou,“ uvedli sportovní komisaři v odůvodnění rozsudku.

Jak moc Albon brzdil, se ukázalo po návratu Russella na dráhu po povinném průjezdu pit lane. Ačkoliv tak ztratil více než dvacet sekund, stejně se vrátil zpět před svým soupeřem. Po následné výměně pneumatik sice pozici ztratil, nicméně jen potvrdil, jak moc nesmyslné závody v Monaku za současného nastavení pravidel jsou a že povinné dvě zastávky v boxech ani trochu nepomohly.

Oscar Piastri hájí třetí pozici před Maxem Verstappenem krátce po startu Velké ceny Monaka.

Chtěl si užít jízdu na plný plyn

„Takové je Monako,“ usmíval se smutně Russell. „To samé jsme si dnes ráno naplánovali my, jenže jsme nepočítali s tím, že to udělá Williams a ještě před ním Racing Bulls. Ale mohlo nás to napadnout, je to jediná cesta, jak získat tady v Monaku body i ze zadních pozic.“

Mercedes nemohl aplikovat připravenou strategii a naštvaný Russell porušil pravidla. Navzdory penalizaci však svého jednání vůbec nelituje: „Byli jsme ztraceni, stejně bych dojel zoufale vzadu, takže bylo úplně jedno, jestli pozici vrátím, nebo ne. Jednoduše jsem si chtěl chvíli užít závodění v Monaku, o výsledek už nešlo, ten jsme ztratili kvůli závadě v sobotní kvalifikaci.“

Díky nepovolenému manévru si Russell tedy užil Monako na plný plyn, na celých 25 kol, než zase spadl za jezdce Williamsu. Ironií je, že skončil sice za body, ale lépe, než kdyby pravidla neporušil. „Bez zkrácení zatáčky bych uvízl za Alexem (Albonem) a po návratu z boxů bych spadl ještě za Cunodu a Hülkenberga, celý systém tady je špatně nastavený,“ dodal sedmadvacetiletý anglický závodník.