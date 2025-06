Strategicky zajímavou, nicméně celkem poklidnou podívanou na dohled od montrealských mrakodrapů okořenil závěrečný souboj jezdců McLarenu o čtvrtou příčku.

Na specifickém okruhu trochu nečekaně rychlostně nestačili, tak si to rozdali alespoň mezi sebou. Rozdílná strategie je svedla pár kol před cílem do souboje kolo na kolo.

Norris zaútočil v 66. kole, dostal se na úroveň týmového kolegy, v těsném sendviči se tlačili do zatáčky, ale Piastri pozici ubránil. Pozdními brzdami a téměř zázračným manévrem se udržel vpředu.

„Byl to krásný a férový souboj, nemůžu si na nic stěžovat,“ hlásil lídr šampionátu. „Zkusil to na mě v desáté zatáčce, v šikaně jsem ho udržel za sebou, ale byl to rozhodně těžký boj.“

Jeho britský kolega se však nevzdával. V těsném závěsu za Piastrim vlétl na cílovou rovinku, natlačil se doleva, těsně k bariéře, kde nebylo místo. A prásk! Najel do vozu svého stájového kolegy a urazil si přední křídlo.

Brnkl o zadní kolo Piastriho, ulomil si spoiler a obrousil monopost o boxovou zídku. Jeho očesaný stroj zůstal stát na cílové rovince.

„Jsem v pořádku, omlouvám se, byla to hloupost. Kompletně moje chyba,“ hlásil hned do vysílačky.

Podívejte se na incident mezi Norrisem a Piastrim:

Formula 1 @F1 Into the wall and out of the race! 😱



Lando Norris apologised for this collision with his teammate Oscar Piastri



#F1 #CanadianGP https://t.co/4FiNVm1hiI oblíbit odpovědět

„Ještě štěstí, že tam dodělali zeď, jinak by to auto letělo až do druhé zatáčky,“ komentoval kolizi mistr světa Max Verstappen. Právě jen díky zdi dokázal Norris svůj vůz bez předního křídla ubrzdit ještě před tím, než by vlétl na trávu a začal být nebezpečný pro ostatní závodníky.

Za cílovou rovinkou se totiž trať stáčí vpravo a nebýt nové zídky na jejím konci, Norris by letěl zpátky na trať.

„Nemůžu vinit nikoho jiného než sebe,“ pokračoval později v sebekritice. „Omlouvám se celému týmu a Ocarovi za to, že jsem zkoušel něco tak hloupého.“

Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na Velkou cenu Kanady

„Kolizi jsem ještě neviděl, ale nemyslím si, že chtěl udělat něco špatného. Prostě to byla jen smůla,“ hodnotil Piastri. A hned přidal názor na to, zda se kvůli incidentu něco změní v týmové strategii a jeho příkazech.

„Jsem týmu vděčný, že nám spolu dovoluje závodit, tak to má být. A nemyslím si, že by to kvůli jedné nehodě mělo být jinak. Budeme spolu dál v průběhu sezony bojovat,“ dodal aktuální lídr mistrovství světa.

Dvojka Norris?

Před sezonou byl McLaren největším favoritem na titul, odborníci předpokládali, že bude mít nejrychlejší auto. Ale z jezdecké dvojice většina favorizovala spíš zkušenějšího Norrise. Měl se poučit z loňského neúspěšného boje o titul s Verstappenem.

Nepoučil, dál dělá hloupé chyby a špatná rozhodnutí. Tentokrát chtěl až moc, jak už se mu stalo za kariéru tolikrát. Ukvapil se, šel zbytečně brzo dopředu a navíc k bariéře, kde jednoduše nebylo místo.

Zklamaný Lando Norris míří do garáže McLarenu po havárii ve Velké ceně Kanady.

„Stálo nás to hodně bodů v boji o mistrovský titul. Nic podobného by se stávat nemělo,“ neodpustil si šéf stáje Andrea Stella. „Lando špatně odhadl vzdálenost mezi vozy a narazil. Sedneme si na to, promluvíme si a musíme si ujasnit, jak spolu mohou naši jezdci nadále bojovat. Jakákoliv kolize mezi nimi je špatně, to vidět nechceme.“

Kandidát na mistra světa zkrátka takové chyby dělat nesmí. Navíc měl Norris obrovské štěstí, že s sebou nevzal Piastriho. Ostrý karbon předního křídla lehce prořízne zadní pneumatiku, jak už se stalo mnohokrát.

Naštěstí pro McLaren vyřadil jen sebe. A opět potvrdil, jak hodný a slušný kluk to je. Rozhodně by neházel vinu na někoho jiného. Nerad je s někým ve sporu. tým je pro něj na prvním místě. A možná i kvůli tomu se mistrem světa nemusí stát ani letos.