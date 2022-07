Verstappena připravil o výhru úlomek karbonu. Zničil mi podlahu, říká

Týmoví kolegové spolu nebojují. Tedy většinou. A když už, tak si dávají maximální pozor, aby náhodou nepřipravili kolizí svůj tým hned o dvojité body. Jenže mladík Cunoda si na Silverstonu pozor nedal a předvedl další ze svých zatmění. V desátém kole kroužili oba jezdci stáje AlphaTauri na sedmém a osmém místě, o minutu později už byli o sedm míst vzadu. Na vině byl příliš divoký manévr v zatáčce.

Jenže šéf AlphaTauri Franz Tost nebyl jediným, kdo si rval vlasy, o chvíli se k němu přidal Cristian Horner, slovutný boss favorizovaného Red Bullu. Nejdřív v šestém kole po souboji s Leclercem ulomil kus předního křídla Sergio Pérez a po opravě spadl na poslední místo, teď přišel o Maxe Verstappena.

Přitom pro Nizozemce vypadal závod tak dobře... Opakovaný start mu sice nevyšel tak dokonale jako ten první a zůstal za Sainzem, jenže byl jasně lepší. O tolik lepší, že se v desátém okruhu prohnal kolem smutného Španěla a ujal se vedení. A protože vypadal o dost rychleji než obě ferrari, další triumf Red Bullu byl na spadnutí.

Jenže poté těsně před vozem zahlédl kousek koncového plátu přítlačného křídla vozu AlphaTauri. Na objíždění bylo pozdě. „Přímo v závodní stopě se objevily nějaké úlomky,“ popisoval Nizozemec. „Nebyl čas je objet, takže jsem je zkusil srazit napřímo. Jenže jeden se zasekl pod vozem v podlaze a zničil její levou část. Měl jsem pocit, jakoby auto v té polovině kleslo.“

Okamžitě také hlásil do boxů, že má defekt a zamířil k výměně pneumatik. Dostal nové gumy, ale dál byl pomalý. Chvíli nikdo netušil, co se děje. „Mechanicky je auto v pořádku, ale nefunguje aerodynamika,“ hlásil mu tým do vysílačky. Kvůli narušenému proudění vzduchu a tedy nižšímu přítlaku, ztrácel Verstappen dvě, tři vteřiny každé kolo. Na posun vpřed nemohl myslet. Naopak, jezdci kolem něj jako Vettel nebo Alonso, kteří pro něj běžně nejsou soupeři, byli rychlejší.

„Měl jsem plné ruce práce, abych auto vůbec uřídil,“ popisoval. „Sedmé místo je za těchto podmínek výborným výsledkem, lepší než nic,“ byl nakonec spokojený se ziskem šesti bodů.

„Max bojoval jako lev,“ přidal se šéf stáje Cristian Horner. „Pravděpodobně ztratil polovinu přítlaku, který generuje podlaha auta. A postupně se to zhoršovalo. Proto jsme museli bojovat s aston martiny a haasy,“ připomenul manažer závěrečná kola, kdy Verstappen bojoval kolo na kolo s Mickem Schumacherem, zoufale bránil a nakonec ubránil sedmé místo.

Úsměv na tváři nakonec vykouzlil Hornerovi alespoň Sergio Pérez, který se po opravě vozu postupně propracovával polem, díky výjezdu safety car stáhl ztrátu na vedoucí trojici a nakonec exceloval v dramatickém finiši závodu, kdy v přímém souboji vyzrál na Leclerca a Hamiltona a skončil druhý za vítězným Sainzem.

„Epické finále,“ hodnotil Mexičan, který byl vyhlášen jezdcem závodu. „Byl to úžasný boj a opět se mi potvrdilo, že se vyplatí nevzdávat a jet naplno až do konce.“