Crashtappen je zpět. Pokud nepřizná vinu, ztratí můj respekt, říká Norris

Reakce Verstappena Trochu proti očekávání Max Verstappen už pár minut po závodě zařadil zpátečku. Při otázkách na střet s Norrisem byl viditelně nervózní, koukal se jinam a pohrával si s hodinkami. „Párkrát to Lando zkusil z dálky, jednou vytlačil on mě, jednou já jeho, byl to takový tvrdý boj. Bylo to hodně hektické,“ opatrně popisoval duel o vítězství. A napřímo neodpověděl. Vinu nepřiznal, ani ji nechtěl házet na svého možná bývalého kamaráda. „Nikdy nechcete havarovat, vždy chcete dojet do cíle a já dělal jen svou práci. Musíme se zaměřit na to, aby se nám podobné věci nestávaly,“ řekl Verstappen. S výkonem auta při Velké ceně Rakouska spokojený nebyl a vypíchl i zaváhání v boxech, kdy se mechanikům nedařilo uvolnit matici levé zadní pneumatiky, čímž ztratil přibližně čtyři sekundy. „Auto nejelo, musíme to dát do pořádku. Druhý a třetí stint nebyly dobré, navíc se nám nepovedly zastávky v boxech a nezvládli jsme strategii,“ uvedl úřadující šampion.