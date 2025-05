Piastri přitom nezvládl sobotní kvalifikaci, neposkládal dohromady nejlepší sektory trati a startoval až ze čtvrté příčky. Byl však mírným optimistou, na zajímavé dráze v Miami se z první řady většinou nevyhrává, což se v neděli naplno potvrdilo.

„V první zatáčce jsem si dával pozor, abych se vyhnul Maxovi, potom jsem se už jen snažil využít naší rychlosti, neřešil jsem žádné zásadní problémy,“ popisoval australský závodník.

Zatímco jeho stájový kolega Norris se zase jednou nechal v souboji přetlačit Maxem Verstappenem a propadl se, Piastri systematicky postupoval vpřed. V duelu o první místo byl od začátku tím, kdo měl navrch - nizozemský šampion se snažil, blokoval jízdní stopu, najížděl na vnitřek i vnějšek, ale mladík si počkal, nechal na konci rovinky Verstappena probrzdit a volnou částí dráhy projel do vedení. Ukázal Norrisovi, jak se na bojovného, někdy až zákeřného Verstappena musí.

„Měli jsme velkou rychlostní převahu, v souboji jsem byl silnější, stačilo čekat na chybu,“ řekl Piastri. Z druhé pozice dobře viděl, jak se Verstappen trápí, s přehřátými pneumatikami klouže po trati a honí auto ze strany na stranu.

„Od začátku jsem věděl, že moc šancí nemáme. Neměl jsem přilnavost, pneumatiky nefungovaly, takže jsem si to snažil hlavně užít,“ potvrdil Verstappen. Užil si to, ale nestačil. Navzdory zpomalení závodu při virtuální safety car fázi projely mclareny cílem s náskokem více než půl minuty.

„Náš tým odvedl neskutečnou práci. Pamatuji si, jak jsme tady před dvěma lety jezdili skoro úplně poslední, snad dvakrát nás předjeli o kolo, ztráceli jsme v každé zatáčce. Tohle je výkon z jiné galaxie,“ vzpomněl Piastri na závod z roku 2023, v němž mclareny projely cílem na 17. a 19. místě.

Lando Norris, Oscar Piastri a George Russell (zleva) stojí na stupních vítězů během slavnostního ceremoniálu po Velké ceně Miami.

Teď má třetí výhru za sebou. Což s mclarenem dokázal naposledy na přelomu let 1997 a 1998 legendární létající Fin Mika Häkkinen. A mimochodem, pouze jednou v historii se stalo, že by jezdec, který vyhraje čtyřikrát v prvních šesti závodech, nezískal titul. Jenže to se psal rok 1976 a nebýt téměř smrtelné havárie v zeleném pekle na Nürburgringu, Nikiho Laudu by o titul nikdo připravit nedokázal.

Bezradný Norris ve slepé uličce

Lando Norris se shoduje s týmovým kolegou, že stáj odvedla skvělou práci a auto McLarenu bylo suverénně nejrychlejší z celého startovního pole. Jinak je však cítit, že v soubojích s Maxem Verstappenem stále hledá jistotu.

Ačkoliv Nizozemce nakonec v závodě také předjel, v první zatáčce zase jednou duel nezvládl, dostal se mimo trať a musel se drápat zpátky nahoru pořadím. Později, po dalším nepovedeném předjížděcím manévru na Verstappena, byl už dokonce tak frustrovaný, že na výjezdu ze třetí zatáčky ukázal směrem za mizející zádí vozu red bull zdvižený prostředník.

„Zkusil jsem to vnějškem a nevyšlo to. Co na to mám říct? Když do souboje nejdu, lidé si stěžují. A když to zkusím, stěžují si také. Takže vyhrát je složité. S Maxem to tak je, můžete bourat, nepředjet ho, nebo se to může povést. Já tentokrát zaplatil,“ potvrdil pětadvacetiletý Brit, že má s Verstappenem dlouhodobý problém a netuší, jak na něj. Klíč k triumfu, který našel jeho stájový kolega, stále zoufale hledá.

Přitom Verstappen se nijak zvlášť nepředvedl. V první zatáčce Norrise svou chybou vytlačil z dráhy, ale Nizozemec byl na vnitřku zatáčky a v nájezdu mírně vpředu, takže FIA ho netrestala. Norris byl opět ve špatný čas na špatném místě.

„Pro mě to není asi ten úplně nejlepší pocit, ale tým dovedl úžasnou práci, Oscar (Paistri) jel báječně a s Maxem to byl nakonec dobrý souboj,“ dodal Norris, který v celkovém pořadí mistrovství světa už ztrácí na Piastriho šestnáct bodů. Co mu je platné, že je občas na jedno kolo rychlejší, když mu chybí jistota a sebevědomí za volantem. Když mu chybí kouzlo šampiona.

Šanci dokázat, že se jeho kritici mýlí, bude mít Norris za 14 dní v Imole. Tradiční okruh starého střihu, kde aerodynamika nehraje zásadní roli, úzká trať téměř nedovoluje předjíždění a většinou rozhodne kvalifikace, nabídne jiný výkonnostní obrázek. Bude to šance pro Red Bull, ale i pro Landa Norrise.