V Kanadě formule 1 závodí na ostrově Notre Dame, který byl uměle vytvořen na řece Svatého Vavřince. V oáze klidu, pryč od ruchu velkoměsta narazíte i na sviště, kteří bohužel občas přihopkají na trať.

Letos měl tu smůlu Hamilton, kterému zvíře vběhlo pod auto pár kol po startu.

„Přímo jsem to neviděl, ale hned mi to řekli. Cítil jsem se hrozně, je to zdrcující. Miluji zvířata a je mi to moc líto. Nikdy se mi tady nic podobného nestalo,“ uvedl sedminásobný šampion, který je proti jakémukoliv zabíjení zvířat a už dlouho je veganem.

Při srážce došlo k poškození jeho monopostu, díra v podlaze se negativně podepsala na jeho přítlaku a rychlosti. „Na pravé straně je velká díra, všechny lamely jsou pryč,“ popisoval pro britskou televizní stanici Sky Sports.

Svišť kanadský může vážit i víc než pět kilogramů, v rychlosti přes 200 km/h může mít střet s ním vážné následky také pro auto.

Ztráta výkonu Hamiltonova vozu byla znát. Ferrari trať neseděla už předtím, postrádalo konkurenceschopnost z předchozích závodů, nicméně Hamilton dokázal v kvalifikaci nečekaně porazit stájového kolegu Leclerca a těšil se na závod. V něm však, vinou poškození vozu i svého následného horšího psychického stavu, s Leclercem prohrál.

„Až do té chvíle jsem se cítil docela dobře. Výborně jsem odstartoval, udržel si pozici a pneumatiky vypadaly dobře. Přišlo mi, že mám šanci na dobrý výsledek, ale poté to nešlo. V druhé polovině závodu se navíc přidaly problémy s brzdami, stále se to zhoršovalo.“

Po výměnách pneumatik tempu jezdců vpředu nestačil a jen se držel na dráze. Šesté místo pokládá za maximum, jakého mohl za daných okolností dosáhnout.

„Nakonec jsem byl rád, že jsem vůbec dojel do cíle,“ dodal.

Půl sekundy na kolo

Šéf týmu Fred Vasseur po závodě vysvětloval. „Srážka se svištěm poškodila celou přední část podlahy. Takové poškození nejde během závodu nijak opravit.“

Podlaha vozů formule 1 je důležitou součástí aerodynamického paketu. Proudí pod ní vzduch a „přisává“ monopost k asfaltu. S jejím poškození nedrží monopost na dráze a zatáčky musí projíždět pomaleji.

„Lewis přišel o přibližně dvacet bodů přítlaku, což odpovídá ztrátě přibližně půl sekundy na kolo,“ vysvětloval bývalý pilot a komentátor Martin Brundle.